ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Βουλή: Βολές Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Κάνετε πολιτική πάνω σε πτώματα και πουλάτε μιζέρια»
Πολιτική
14:10 - 29 Αυγ 2025

Βουλή: Βολές Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Κάνετε πολιτική πάνω σε πτώματα και πουλάτε μιζέρια»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Βολές εξαπέλυσε σήμερα (Παρασκευή, 29/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή ερώτηση που δέχτηκε από τη βουλευτή του κόμματος Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ η αντιπαράθεση δεν άργησε να «ξεφύγει» και να μεταφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.  

Πιο αναλυτικά, η πρώτη πράξη του «δράματος» παίχτηκε όταν η κα Καραγεωργοπούλου αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό που συνέβη στην Αίγινα, όπου μία γυναίκα πέθανε στην παραλία, όσο αναζητούνταν ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο κέντρο υγείας.

Με αφορμή αυτό, η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον υπουργό ως «κακό δημιουργό προπαγάνδας ενός ανύπαρκτου έργου στον τομέα της Υγείας» και τον κατηγόρησε ότι εργαλειοποιεί «μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών, στις οποίες το 70% δεν απαντά καθόλου».

Κατηγόρησε, ακόμη, την κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα εμπαιγμού που δεν αναβαθμίζουν το ΕΣΥ, «ενώ η πραγματικότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ζοφερή και ενώ τα νοσοκομεία διαλύονται, οι γιατροί εξαντλούνται, οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους και ενώ περιστατικά επικινδυνότητας αποκαλύπτουν την κατάρρευση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, περνώντας στην αντεπίθεση, κατηγόρησε το κόμμα της κας Κωνσταντοπούλου ότι πουλάει μιζέρια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «η ίδια η βουλευτής και το κόμμα της πουλάνε μιζέρια όλη την ημέρα μπας και πάρουν καμιά ψήφο».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λέγοντας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας και στα υπόλοιπα μέλη του κόμματός της: «Κάνατε προπαγάνδα πάνω σε πτώματα και δεν είπατε ούτε μια συγγνώμη. Τέτοιοι είστε…Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες». Έκανε, δε, λόγο για «συμμορία της μιζέρια» και αναφέρθηκε στα έργα ανακαίνισης που πραγματοποιούνται σε 93 συνολικά νοσοκομεία και 106 Κέντρα Υγεία, συνολικού ύψους €600 εκατ.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε, ακόμη, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «έκανε πολιτική πάνω στα πτώματα» και είπε χαρακτηριστικά:

«Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματα σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα!», είπε, μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, δε, ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους προσέθεσε:

«Εκπροσωπείτε ένα κόμμα που υιοθέτησε επί μήνες τις θεωρίες περί ξυλολίου (…) Πάνω σε αυτό έστησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εσείς κ. Συνάδελφε μια πολιτική καριέρα. Και τώρα που βγήκε το επίσημο πόρισμα και αποδείχτηκε πως ήταν παραμύθια της Χαλιμάς δεν είπατε μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό για τα ψέμματα που λέγατε τόσο καιρό και θα πεις σε μένα για εργαλειοποίηση; (…) Γιατί στη Σάμο υπήρξε μαγνητικός τομογράφος πριν γίνω εγώ υπουργός Υγείας και χάλασε τώρα; Αντίθετα, επί δικής μου θητείας στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκε και αξονικός και μαγνητικός τομογράφος (…) Σαράντα χρόνια η Σάμος δεν είχε τίποτα από τα δύο, θα τα αποκτήσει τώρα και βρίζετε εμένα. Θέλετε να ανακυκλώσετε στη Βουλή, όπως κάνατε και με το ξυλόλιο τα παραμύθια περί τραπεζομάντηλου. Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματα σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέμματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα!

Την ώρα που χτίζουμε το ΕΣΥ και κάθε μέρα κάνουμε εγκαίνια σε μια κλινική που ανακαινίζουμε έχετε το θράσος να μου κάνετε ερώτηση για μια ψεύτικη φωτογραφία που ανάρτησε μια υπάλληλος από κάτι έργα. Για να καταλάβετε τι πολιτικό πράγμα είστε! Ειδικά εσείς! Και εσείς προσωπικά όχι ως κόμμα, που κάνατε αυτή την προπαγάνδα πάνω σε πτώματα! Με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κατέρρευσαν και δεν έχετε την ευγένεια,τη μεγαλοψυχία να πείτε “κάναμε λάθος, παρασυρθήκαμε, αλλά έρχεστε εδώ ακόμα με ύφος τιμητού ενώ γίνατε ρεζίλι των σκυλιών».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πολύ υπερήφανος για το νοσοκομείο Γεννηματά, διότι επί θητείας του γίνονται ταυτόχρονα η ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής, η ανακαίνιση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, η αναβάθμιση όλου του κλιματισμού, η ανακαίνιση της αγγειοχειρουργικής κλινικής, η αναβάθμιση του computer room, με το συνολικό κόστος ανακαίνισης, μόνο στο νοσοκομείο Γεννηματά, να ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο
Πολιτική

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές
Πολιτική

Χρηστίδης: Η Βουλή δεν μπορεί να λειτουργεί με 297 βουλευτές

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης
Ναυτιλία

Λιμενικό: 500 μόνιμες προσλήψεις χωρίς Πανελλαδικές μέσω μοριοδότησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:23

Bloomberg: Πώς οδηγηθήκαμε στην ψήφιση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-ΕΕ – Τα σημεία «κλειδιά»

Οικονομία
16/06/2026 - 16:17

Χατζηδάκης: Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο μεγαλύτερο μπορεί να γίνει

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:13

Πανελλαδικές: Πότε βγαίνουν οι προσωπικοί κωδικοί ασφαλείας για Μηχανογραφικό και Παράλληλο Μηχανογραφικό

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:10

Επιμένει ο Τραμπ: Ανοιχτό και χωρίς διόδια το Ορμούζ έως την Παρασκευή

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 16:05

Η Pizza Hut αλλάζει χέρια: Πώληση – ρεκόρ 2,7 δισ. δολαρίων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 16:02

Δημοσκόπηση Reuters/Ipsos: 4 στους 10 Αμερικανούς δεν «βλέπουν» τις ΗΠΑ να αντέχουν άλλα 250 χρόνια

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:56

Μασκ: Απειλεί με αγωγή το ZDF για συκοφαντική δυσφήμιση

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Τραμπ: Επαναφέρει το Ουκρανικό στο προσκήνιο μετά τις εξελίξεις στο Ιράν

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:50

Πράσινο φως για €700 εκατ. στην Ελλάδα μέσω SAFE: Επενδύσεις σε άμυνα και anti-drone συστήματα

Πολιτική
16/06/2026 - 15:33

Ανδρουλάκης: Απέναντι στο κράτος-φέουδο της ΝΔ που ο πρωθυπουργός είναι «ιδιοκτήτης» του Μαξίμου

Πολιτική
16/06/2026 - 15:18

Κατρίνης: Στο σκοτάδι η Βουλή για το SAFE - Κυβερνητική αφωνία για την Τουρκία και τις νέες ευρωπαϊκές αμυντικές εξελίξεις

Επιχειρήσεις
16/06/2026 - 15:14

Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Ορόσημο η ΑΜΚ – «Ψήφος» εμπιστοσύνης με τριπλό πρόσημο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Μητσοτάκης – Amazon: Νέες επενδύσεις στα σκαριά – Ενσωματώνονται τα ελληνικά σε Kindle και Alexa

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνουν κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ