Βουλή: Βολές Γεωργιάδη σε Κωνσταντοπούλου – «Κάνετε πολιτική πάνω σε πτώματα και πουλάτε μιζέρια»

Βολές εξαπέλυσε σήμερα (Παρασκευή, 29/8) ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εναντίον της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή ερώτηση που δέχτηκε από τη βουλευτή του κόμματος Ελένη Καραγεωργοπούλου, ενώ η αντιπαράθεση δεν άργησε να «ξεφύγει» και να μεταφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη πράξη του «δράματος» παίχτηκε όταν η κα Καραγεωργοπούλου αναφέρθηκε στο τραγικό περιστατικό που συνέβη στην Αίγινα, όπου μία γυναίκα πέθανε στην παραλία, όσο αναζητούνταν ασθενοφόρο για τη μεταφορά της στο κέντρο υγείας.

Με αφορμή αυτό, η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε τον υπουργό ως «κακό δημιουργό προπαγάνδας ενός ανύπαρκτου έργου στον τομέα της Υγείας» και τον κατηγόρησε ότι εργαλειοποιεί «μετρήσεις ικανοποίησης των πολιτών, στις οποίες το 70% δεν απαντά καθόλου».

Κατηγόρησε, ακόμη, την κυβέρνηση ότι επιδίδεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα εμπαιγμού που δεν αναβαθμίζουν το ΕΣΥ, «ενώ η πραγματικότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ζοφερή και ενώ τα νοσοκομεία διαλύονται, οι γιατροί εξαντλούνται, οι ασθενείς πληρώνουν από την τσέπη τους και ενώ περιστατικά επικινδυνότητας αποκαλύπτουν την κατάρρευση».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, περνώντας στην αντεπίθεση, κατηγόρησε το κόμμα της κας Κωνσταντοπούλου ότι πουλάει μιζέρια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «η ίδια η βουλευτής και το κόμμα της πουλάνε μιζέρια όλη την ημέρα μπας και πάρουν καμιά ψήφο».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, λέγοντας, απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύση Ελευθερίας και στα υπόλοιπα μέλη του κόμματός της: «Κάνατε προπαγάνδα πάνω σε πτώματα και δεν είπατε ούτε μια συγγνώμη. Τέτοιοι είστε…Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες». Έκανε, δε, λόγο για «συμμορία της μιζέρια» και αναφέρθηκε στα έργα ανακαίνισης που πραγματοποιούνται σε 93 συνολικά νοσοκομεία και 106 Κέντρα Υγεία, συνολικού ύψους €600 εκατ.

Ο κ. Γεωργιάδης κατηγόρησε, ακόμη, την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας ότι «έκανε πολιτική πάνω στα πτώματα» και είπε χαρακτηριστικά:

«Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματα σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα!», είπε, μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης.

Στη συνέχεια, δε, ανεβάζοντας περισσότερο τους τόνους προσέθεσε:

«Εκπροσωπείτε ένα κόμμα που υιοθέτησε επί μήνες τις θεωρίες περί ξυλολίου (…) Πάνω σε αυτό έστησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και εσείς κ. Συνάδελφε μια πολιτική καριέρα. Και τώρα που βγήκε το επίσημο πόρισμα και αποδείχτηκε πως ήταν παραμύθια της Χαλιμάς δεν είπατε μια συγγνώμη στον ελληνικό λαό για τα ψέμματα που λέγατε τόσο καιρό και θα πεις σε μένα για εργαλειοποίηση; (…) Γιατί στη Σάμο υπήρξε μαγνητικός τομογράφος πριν γίνω εγώ υπουργός Υγείας και χάλασε τώρα; Αντίθετα, επί δικής μου θητείας στο Ταμείο Ανάκαμψης μπήκε και αξονικός και μαγνητικός τομογράφος (…) Σαράντα χρόνια η Σάμος δεν είχε τίποτα από τα δύο, θα τα αποκτήσει τώρα και βρίζετε εμένα. Θέλετε να ανακυκλώσετε στη Βουλή, όπως κάνατε και με το ξυλόλιο τα παραμύθια περί τραπεζομάντηλου. Τέτοιοι είστε! Πολιτικοί ψεύτες και απατεώνες που ζείτε πάνω στη μιζέρια μπας και πάρετε καμία ψήφο! Εσείς από το πρωί μέχρι το βράδυ λέγατε συνέχεια για ξυλόλιο και μια συγγνώμη δεν είπατε! Για τα ψέματα σας πάνω στους νεκρούς! Και δεν βγήκατε να πείτε μια συγγνώμη! Τρελάνατε τον κόσμο με τα ψέμματά σας! Μες στη Βουλή, όλη μέρα!

Την ώρα που χτίζουμε το ΕΣΥ και κάθε μέρα κάνουμε εγκαίνια σε μια κλινική που ανακαινίζουμε έχετε το θράσος να μου κάνετε ερώτηση για μια ψεύτικη φωτογραφία που ανάρτησε μια υπάλληλος από κάτι έργα. Για να καταλάβετε τι πολιτικό πράγμα είστε! Ειδικά εσείς! Και εσείς προσωπικά όχι ως κόμμα, που κάνατε αυτή την προπαγάνδα πάνω σε πτώματα! Με όλες τις θεωρίες συνωμοσίας που κατέρρευσαν και δεν έχετε την ευγένεια,τη μεγαλοψυχία να πείτε “κάναμε λάθος, παρασυρθήκαμε, αλλά έρχεστε εδώ ακόμα με ύφος τιμητού ενώ γίνατε ρεζίλι των σκυλιών».

Τέλος, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε πολύ υπερήφανος για το νοσοκομείο Γεννηματά, διότι επί θητείας του γίνονται ταυτόχρονα η ανακαίνιση της παθολογικής κλινικής, η ανακαίνιση του αιμοδυναμικού εργαστηρίου, η αναβάθμιση όλου του κλιματισμού, η ανακαίνιση της αγγειοχειρουργικής κλινικής, η αναβάθμιση του computer room, με το συνολικό κόστος ανακαίνισης, μόνο στο νοσοκομείο Γεννηματά, να ανέρχεται σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ.