Η IUMI θέτει θέμα ευθύνης πλοιοκτητών και ασφαλιστών για τα περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης στα πλοία

Η Διεθνής Ένωση Ναυτασφαλιστών (IUMI) κάλεσε τις ασφαλιστικές εταιρείες να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για την ενημέρωση και την πρόληψη της σεξουαλικής παρενόχλησης στη θάλασσα.

Η παρέμβαση ήρθε σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας για την ασφάλεια των ναυτικών και των γυναικών στον κλάδο.

Η IUMI τόνισε ότι οι πλοιοκτήτες έχουν νομική υποχρέωση να παρέχουν ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, προειδοποιώντας ότι μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνοι σε περιστατικά κακοποίησης, ειδικά αν ήταν γνωστό το ιστορικό του δράστη.

Στοιχεία της Ένωσης δείχνουν ότι μία στις τέσσερις γυναίκες στη ναυτιλία έχει βιώσει σωματική ή σεξουαλική επίθεση, ενώ πολλά περιστατικά δεν αναφέρονται.

Ο Charles Fernandez, πρόεδρος της Νομικής Επιτροπής της IUMI, χαρακτήρισε την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης «όχι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά και στρατηγική μείωσης κινδύνου».

Αναφέρθηκε σε πρόσφατες υποθέσεις που οδήγησαν σε υψηλές αποζημιώσεις για τα θύματα, σημειώνοντας: «Οι ασφαλιστές πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πελάτες τους εφαρμόζουν μέτρα πρόληψης και προστασίας. Η σεξουαλική κακοποίηση είναι απαράδεκτη και πρέπει να εξαλειφθεί από τη ναυτιλία».

Η IUMI παρουσίασε στοιχεία που δείχνουν ότι πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται λόγω φόβου για πλήγμα στη φήμη, την καριέρα ή έλλειψη εμπιστοσύνης στις διαδικασίες.

Ένα σύνθετο νομικό πλαίσιο περιπλέκει ακόμη περισσότερο την απόδοση δικαιοσύνης, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμόζεται το δίκαιο της σημαίας του πλοίου, ενώ σε άλλες η νομοθεσία της χώρας όπου συνέβη το περιστατικό.

Η Ένωση προτείνει εκπαίδευση πληρωμάτων, αυστηρότερους ελέγχους προσλήψεων και σαφείς μηχανισμούς καταγγελίας, ενώ καλεί τις ασφαλιστικές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην αλλαγή κουλτούρας στον κλάδο.

Η συζήτηση για την ασφάλεια του προσωπικού και ειδικά των γυναικών στη ναυτιλία κερδίζει έδαφος, σε μια περίοδο που οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν παράλληλα αυξανόμενους τεχνικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως φωτιές σε πλοία, πολεμικά περιστατικά και τη γήρανση του στόλου.