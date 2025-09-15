Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει «Στρατιωτική Επιθετικότητα» των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, κατήγγειλε τη Δευτέρα 15/9 την επιθετική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλή ένταση μεταξύ των δύο χωρών, αλλά για «στρατιωτική επιθετικότητα» από πλευράς Ουάσινγκτον. Ο Μαδούρο υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των κυβερνήσεων των δύο χωρών και επέρριψε την πλήρη ευθύνη στον Λευκό Οίκο.

Η ένταση αυτή έχει προκληθεί από την ενίσχυση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη νότια Καραϊβική, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ ναρκωτικών. Η Βενεζουέλα θεωρεί αυτή την παρουσία απειλή για την εθνική της ασφάλεια, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ασκούν πιέσεις στον Μαδούρο, κατηγορώντας τον ότι ηγείται κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών. Το καλοκαίρι, η Ουάσινγκτον αύξησε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψή του στα 50 εκατομμύρια δολάρια.

Η ένταση κορυφώθηκε πρόσφατα με αμερικανικές ενέργειες κατά παράνομων δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Στις αρχές του μήνα, αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ταχύπλοο που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά, σκοτώνοντας 11 επιβαίνοντες, οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν μέλη της συμμορίας Tren de Aragua, κάτι που διαψεύστηκε από τις αρχές στο Καράκας.

Το Σάββατο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταγγέλλει ότι ένα αλιευτικό σκάφος της κρατήθηκε παράνομα για οκτώ ώρες από αμερικανικό πολεμικό πλοίο εντός των χωρικών υδάτων της χώρας, γεγονός που ενέτεινε περαιτέρω τις διπλωματικές εντάσεις.

Η κατάσταση αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ουάσινγκτον και Καράκας, με την Βενεζουέλα να προειδοποιεί για πιθανές επιπτώσεις στην ασφάλεια της περιοχής, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν την εκστρατεία τους κατά των καρτέλ ναρκωτικών και των φερόμενων ηγετών τους.