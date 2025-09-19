Διστακτική και διχασμένη η ΕΕ σχετικά με τους στόχους για το κλίμα

Η Πέμπτη (18/9) ήταν η ημέρα που οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα υπέγραφαν φιλόδοξους κλιματικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών έως το 2040. Αντί γι’ αυτό, οι εκπρόσωποι των 27 κρατών-μελών της Ένωσης βρέθηκαν βυθισμένοι σε διαφωνίες στη συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος.

Τα προβλήματα ξεκίνησαν με μια πρωτοβουλία υπό την ηγεσία της Γαλλίας, η οποία πρότεινε η προγραμματισμένη συζήτηση να μεταφερθεί στο επίπεδο των ηγετών, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Οκτώβριο, όπως ανέφερε το Bloomberg. Η Γερμανία και άλλες χώρες συμφώνησαν.

Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ θα χάσει την προθεσμία του μήνα για να παρουσιάσει στον ΟΗΕ την επίσημη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πριν από τη σύνοδο COP για το κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στη Βραζιλία τον Νοέμβριο. Προς το παρόν οι υπουργοί κατέληξαν σε μια «δήλωση προθέσεων», με την οποία δεσμεύονται να προχωρήσουν σε στόχο μείωσης των εκπομπών μεταξύ 66,3% και 72,5% έως το 2035.

Η καθυστέρηση αυτή απειλεί επίσης να ανοίξει τον ασκό του Αιόλου στη σύνοδο κορυφής των ηγετών στα τέλη Οκτωβρίου, όπου οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ θα συζητήσουν τους κλιματικούς στόχους, πιθανόν φέρνοντας στο τραπέζι έναν μακρύ κατάλογο εθνικών ανησυχιών και θεμάτων.

Ο Γερμανός Υφυπουργός για το Κλίμα, Γιοχεν Φλάσμπαρτ, επέμεινε ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να υποστηρίζει τα βασικά στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία παρουσιάστηκε το καλοκαίρι, συμπεριλαμβανομένου του στόχου. Ωστόσο, επέκρινε το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ για την καθυστέρηση της ανακοίνωσης. «Αν η Επιτροπή είχε παρουσιάσει το φάκελο νωρίτερα, τώρα θα βρισκόμασταν σε διαφορετική κατάσταση», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Πρόσθεσε επίσης ότι είναι φυσικό οι ηγέτες να θέλουν να συζητήσουν το ζήτημα, δεδομένου ότι η εμβληματική αυτή πρόταση θα «καθορίσει την περιβαλλοντική και βιομηχανική πολιτική της Ευρώπης για τα επόμενα 15 χρόνια».

Η Υπουργός Κλίματος της Σουηδίας, Ρομίνα Πουρμοκτάρι, ωστόσο, επέκρινε την αναβολή της απόφασης για τον επόμενο μήνα, προειδοποιώντας ότι η διστακτικότητα «είναι μια πολυτέλεια που δεν μπορούμε να αντέξουμε» και υποστηρίζοντας ότι η πρόταση δεν θα γίνει καλύτερη με την καθυστέρηση.

Οι διαιρέσεις της Ευρώπης γύρω από αυτούς τους στόχους κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τα διαπιστευτήρια της περιοχής ως ηγέτη στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που οι ΗΠΑ έχουν αποχωρήσει από τη Συμφωνία του Παρισιού.