Αποκαλύψεις για μυστική συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ Τζούνιορ στην Κωνσταντινούπολη – Πολιτική ένταση στην Τουρκία

Ο Οζγκιούρ Οζέλ, αρχηγός της τουρκικής αντιπολίτευσης και επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), αποκάλυψε και κατήγγειλε ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε μια «μυστική» συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στο Παλάτι Ντολμάμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Όπως μεταδίδει το Middle East Eye, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα κατά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του Τραμπ Τζούνιορ στην Τουρκία, συνοδευόμενου από ομάδα συνεργατών.

Ο Οζέλ ανέφερε πως στο επίσημο πρωτόκολλο ο Τραμπ Τζούνιορ εμφανίστηκε απλώς ως «επιχειρηματίας», χωρίς να αναφέρεται το όνομά του, γεγονός που θεωρεί ότι δείχνει προσπάθεια συγκάλυψης. Υποστήριξε μάλιστα ότι ενώ η Παλαιστίνη υποφέρει, ο Ερντογάν επιδίδεται σε συμφωνίες μέσω εταιρειών λόμπι με τον γιο του πρώην προέδρου των ΗΠΑ. Επιπλέον, κατηγόρησε τον Τούρκο πρόεδρο πως ενώ εμφανίζεται δημόσια να επικρίνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, αποφεύγει οποιαδήποτε κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο θεωρεί «πραγματικό προστάτη» του Ισραήλ.

Πηγή κοντά στον Ερντογάν επιβεβαίωσε στη Deutsche Welle ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε, απορρίπτοντας ωστόσο τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής σε διαπραγματεύσεις για τη Γάζα ή άλλες πολιτικές υποθέσεις. Όπως υποστήριξε, η επαφή είχε περισσότερο εθιμοτυπικό χαρακτήρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αν και δεν κατέχει επίσημο κυβερνητικό αξίωμα, θεωρείται ότι έχει σημαντική επιρροή στον πατέρα του και στο περιβάλλον του Λευκού Οίκου. Αυτή τη στιγμή κατέχει τη θέση του εκτελεστικού αντιπροέδρου της Trump Organization. Η τελευταία του επίσκεψη στην Τουρκία έγινε συνοδευόμενος από επιχειρηματίες που συμμερίζονται τις ίδιες πολιτικές απόψεις.

Δεν πρόκειται για την πρώτη του επαφή με την Τουρκία, αφού ήδη από το 2016 είχε μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη στο πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με την ανάπτυξη του έργου Trump Towers, σε συνεργασία με τουρκική εταιρεία.

Επιπλέον, τουρκικές πηγές που επικαλείται το Middle East Eye αναφέρουν πως ο Ταγίπ Ερντογάν επιδιώκει συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, στην ατζέντα της Άγκυρας περιλαμβάνονται οι διαπραγματεύσεις για την προμήθεια μαχητικών F-16, η ενσωμάτωση των Κούρδων της Συρίας στο συριακό κράτος, η πιθανή επαναπροσέγγιση για τα F-35, καθώς και η αυξανόμενη ένταση με το Ισραήλ που σχετίζεται με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία.