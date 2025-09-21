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Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου το 1566 για ραντεβού στο ΕΣΥ λειτουργεί 24/7 δωρεάν
Υγεία
11:42 - 21 Σεπ 2025

Γεωργιάδης: Από 1η Οκτωβρίου το 1566 για ραντεβού στο ΕΣΥ λειτουργεί 24/7 δωρεάν

Reporter.gr Newsroom
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Από την 1η Οκτωβρίου, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν ραντεβού σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) μέσω του νέου ενιαίου τηλεφωνικού αριθμού 1566.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτησή του στο Χ, το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ένα σημείο, παρέχοντας μια αξιόπιστη και καθαρή πηγή ενημέρωσης και εξυπηρέτησης. «Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ένα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλική και όλα αυτά δωρεάν. Από 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», σημείωσε ο υπουργός, συνοδεύοντας την ανάρτηση με βίντεο που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του νέου αριθμού.

Η γραμμή 1566 λειτουργεί δωρεάν, όλο το 24ωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, προσφέροντας έναν ενιαίο δίαυλο επικοινωνίας για ζητήματα υγείας και απλοποιώντας τη διαδικασία πρόσβασης στις υπηρεσίες των νοσοκομείων του ΕΣΥ.

Με αυτήν την πρωτοβουλία, οι πολίτες θα μπορούν να κλείνουν τα ραντεβού τους γρήγορα και με ασφάλεια, χωρίς την ανάγκη να απευθύνονται σε πολλαπλές πηγές ή γραμμές, ενισχύοντας την προσβασιμότητα και την οργάνωση του δημόσιου συστήματος υγείας.

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