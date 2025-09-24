Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας την Τετάρτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες ημέρες πριν από την πιθανή επαναφορά των διεθνών κυρώσεων λόγω των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.
«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.
Το ιρανικό ριάλ σε νέο ιστορικό χαμηλό
Η απότομη πτώση της ισοτιμίας ακολούθησε τη ρητή απόρριψη του Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σχετικά με την πιθανότητα απευθείας διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό ζήτημα της Τεχεράνης.
Η παρέμβαση του Χαμενεΐ ερμηνεύεται ως πολιτικό μήνυμα που ακυρώνει τις διπλωματικές κινήσεις που ενδεχομένως να σχεδίαζαν ο Πεζεσκιάν και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στη Νέα Υόρκη.
Ο Πεζεσκιάν βέβαια δεσμεύθηκε δημόσια για τα πυρηνικά, ωστόσο, το Ιράν πιέζεται να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες.