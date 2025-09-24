Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα

Κατηγορηματικός ήταν ο πρόεδρος του Ιράν στην ομιλία του στη ΓΣ του ΟΗΕ, δηλώνοντας πως δεν πρόκειται ποτέ η χώρα του να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Το Ιράν δεν έχει την πρόθεση να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν μιλώντας την Τετάρτη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, λίγες ημέρες πριν από την πιθανή επαναφορά των διεθνών κυρώσεων λόγω των πυρηνικών φιλοδοξιών της Τεχεράνης.

«Δηλώνω για άλλη μια φορά ενώπιον αυτής της συνέλευσης ότι το Ιράν δεν επιδίωξε ποτέ και δεν θα επιδιώξει ποτέ να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα. Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα», τόνισε ο Πεζεσκιάν.

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