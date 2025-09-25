Γερμανία: €35 δισ. για την ασφάλεια στο διάστημα – Ραγδαία «στρατιωτικοποίηση» από Ρωσία και Κίνα

Ένα κολοσσιαίο πακέτο ύψους 35 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ενίσχυση της ασφάλειας στο Διάστημα ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, αναγνωρίζοντας πως η Ρωσία και η Κίνα «επεκτείνουν γρήγορα» τις δυνατότητές τους στον διαστημικό πόλεμο.

Ο Πιστόριους, μιλώντας σε συνέδριο της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI), τόνισε ότι η Γερμανία οφείλει να θωρακίσει τα δορυφορικά της δίκτυα απέναντι σε επιθέσεις, τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στο διάστημα. «Μπορούν να διαταράξουν, να τυφλώσουν, να κατευθύνουν, ακόμη και να καταστρέψουν δορυφόρους», προειδοποίησε, αναφερόμενος στις ικανότητες της Κίνας.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, δύο ρωσικοί δορυφόροι αναγνώρισης παρακολουθούν αυτή την περίοδο δορυφόρους IntelSat που χρησιμοποιούνται και από τη Bundeswehr, ενώ μόνο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, 39 κινεζικοί και ρωσικοί δορυφόροι πέρασαν πάνω από το Βερολίνο.

Ο Γερμανός υπουργός παραδέχθηκε ότι τα δορυφορικά δίκτυα αποτελούν κρίσιμο και ευάλωτο σημείο για τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς οι επιθέσεις δεν στοχεύουν μόνο στις ένοπλες δυνάμεις αλλά και στην οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Ανέφερε πως η Γερμανία χρειάζεται ειδικό κέντρο στρατιωτικών δορυφορικών επιχειρήσεων, αλλά και ασφαλείς δυνατότητες για διαστημικές μεταφορές. Το σχέδιο προβλέπει χρήση μικρών οχημάτων εκτόξευσης για ευέλικτες αποστολές, ενώ μεσοπρόθεσμα αναμένεται η ανάπτυξη ευρωπαϊκών βαρέων μεταφορικών συστημάτων.

Οι βιομήχανοι ζητούν περισσότερες επενδύσεις

Από την πλευρά τους, οι Γερμανοί βιομήχανοι ζήτησαν ακόμη μεγαλύτερες επενδύσεις, προειδοποιώντας ότι η χώρα μένει πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ο πρόεδρος της BDI, Πέτερ Λάιμπινγκερ, επισήμανε πως «όσοι δεν έχουν δικές τους διαστημικές δυνατότητες είναι εξαρτημένοι και ευάλωτοι».

Η Ένωση υπολογίζει ότι η παγκόσμια αγορά διαστημικών υποδομών και υπηρεσιών θα τετραπλασιαστεί έως το 2040, από περίπου 500 δισ. ευρώ σήμερα σε 2 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, στη Γερμανία οι δεκαετίες υποχρηματοδότησης έχουν αφήσει ισχυρή εξάρτηση από ξένους παρόχους.

Η ανισότητα με ΗΠΑ και Κίνα

Η Γερμανία διαθέτει αυτή τη στιγμή λίγο περισσότερους από 80 δικούς της δορυφόρους, την ώρα που οι ΗΠΑ λειτουργούν πάνω από 10.000 και η Κίνα περισσότερους από 900, αριθμοί που αυξάνονται διαρκώς.

Η BDI καλεί σε στενότερη συνεργασία μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών υπηρεσιών, ώστε να συγκεντρωθούν πόροι και να μειωθεί το τεχνολογικό χάσμα. «Οι δορυφόροι είναι κρίσιμοι για την οικονομία, την εφοδιαστική, την κινητικότητα και τις αμυντικές δυνατότητες», προειδοποίησε η Ένωση.