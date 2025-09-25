Αλλαγή πορείας για το αεροσκάφος του Νετανιάχου προς Νέα Υόρκη: Παρέκαμψε τον γαλλικό εναέριο χώρο

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη για να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ακολούθησε μια ασυνήθιστη διαδρομή, παρακάμπτοντας τον εναέριο χώρο πολλών χωρών της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης.

Παρά το γεγονός ότι η Γαλλία είχε εγκρίνει το αίτημα του Ισραήλ για χρήση του γαλλικού εναέριου χώρου, δημόσια δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων έδειξαν ότι το αεροσκάφος επέλεξε μια πιο νότια και εναλλακτική διαδρομή. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η πτήση πέρασε πάνω από την Ελλάδα και την Ιταλία, πριν στρίψει νότια μέσω του Πορθμού του Γιβραλτάρ και κατευθυνθεί στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η παράκαμψη στόχευε στην αποφυγή χωρών που έχουν υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, οι οποίες ενδέχεται να εκτελέσουν εντάλματα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Τον Νοέμβριο του 2024, το ΔΠΔ εξέδωσε εντάλματα σύλληψης εις βάρος του Νετανιάχου και του πρώην υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Λωρίδα της Γάζας. Την περασμένη εβδομάδα, η Ισπανία ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει την έρευνα του ΔΠΔ, σχηματίζοντας ειδική ομάδα για να εξετάσει πιθανές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή, εν μέσω της αυξανόμενης πίεσης προς το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου.

Η ομιλία του Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, ενώ αναμένεται να πραγματοποιήσει και συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Η ασυνήθιστη αυτή διαδρομή υπογραμμίζει τις προκλήσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, καθώς και τις διεθνείς νομικές και διπλωματικές ευαισθησίες γύρω από την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.