Φον ντερ Λάιεν: Οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν θα πληρώσουν τον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας

Στην άτυπη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι δεν πρέπει να επωμιστούν το κόστος του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. «Ζούμε σε ταραγμένους καιρούς. Η Ρωσία δοκιμάζει την αποφασιστικότητά μας», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να βρεθούν βιώσιμες λύσεις χρηματοδότησης για την άμυνα του Κιέβου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το σχέδιό της για την κατάσχεση 140 δισεκατομμυρίων ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να υποστηριχθεί η πολεμική προσπάθεια της Ουκρανίας. Η ίδια υποστήριξε ότι υπάρχει «νομικά βάσιμος τρόπος» για την υλοποίηση αυτής της πρότασης, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει».

Η δήλωση της προέδρου της Κομισιόν έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων τοποθετήσεων από την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Κάγια Κάλας, η οποία υπογράμμισε ότι τα παγωμένα ρωσικά κεφάλαια, και όχι τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη του Κιέβου. Η τοποθέτηση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ που συμμετέχουν στις σημερινές κρίσιμες συνομιλίες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα.

Η Φον ντερ Λάιεν δεσμεύτηκε ακόμη ότι η Ρωσία δεν θα καταφέρει να σπείρει «διχόνοια και ανησυχία» στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Ρωσία προσπαθεί να μας δοκιμάσει, αλλά επίσης να σπείρει διχόνοια και ανησυχία στις κοινωνίες μας. Δεν θα το επιτρέψουμε αυτό», ανέφερε σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλας τόνισε επίσης ότι οι πρόσφατες παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από ρωσικά drones και μαχητικά αεροσκάφη συνιστούν «κρατικά υποστηριζόμενη τρομοκρατία». Τις τελευταίες εβδομάδες, παραβιάσεις καταγράφηκαν σε Πολωνία, Εσθονία και Δανία, προκαλώντας ανησυχία για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών χωρών και ενισχύοντας την ανάγκη για συντονισμένη άμυνα και προστασία των συνόρων της ΕΕ.

Η συζήτηση στην Κοπεγχάγη επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και στην ανάπτυξη στρατηγικών που θα εξασφαλίζουν ότι οι δαπάνες για την ασφάλεια δεν θα επιβαρύνουν τους πολίτες της ΕΕ, αλλά θα βασίζονται στην αξιοποίηση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, στέλνοντας παράλληλα ισχυρό μήνυμα λογοδοσίας προς τη Ρωσία.