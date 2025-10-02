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Τρόμος στο Μάντσεστερ: Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση κοντά σε συναγωγή
Ειδήσεις
15:47 - 02 Οκτ 2025

Τρόμος στο Μάντσεστερ: Νεκροί και τραυματίες μετά από επίθεση κοντά σε συναγωγή

Reporter.gr Newsroom
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Δύο άνθρωποι έχασαν την Πέμπτη (2/10) τη ζωή τους αφού ένας δράστης έριξε το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και μαχαίρωσε έναν φρουρό ασφαλείας κοντά σε συναγωγή στο Μάντσεστερ, ανήμερα του Γιομ Κιπούρ, της ιερότερης ημέρας του εβραϊκού ημερολογίου, ανακοίνωσε η βρετανική αστυνομία.

Η αστυνομία του Μάντσεστερ (Greater Manchester Police) δήλωσε πως οι αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τον ύποπτο, αφού κλήθηκαν στη Συναγωγή Heaton Park Hebrew Congregation στην περιοχή Crumpsall της βόρειας Αγγλίας, το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα).

Η αστυνομία αντέδρασε ύστερα από μαρτυρία ότι αυτοκίνητο παρέσυρε πολίτες και ότι ένας άνδρας είχε μαχαιρωθεί.

Ο δράστης θεωρείται πως είναι νεκρός, ωστόσο οι αστυνομικές αρχές δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν "λόγω θεμάτων ασφαλείας σχετικά με ύποπτα αντικείμενα πάνω του", ενώ στο σημείο κλήθηκε μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών.

Εκτός από τα δύο επιβεβαιωμένα θύματα, τρία ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Μετά την επίθεση, αστυνομικοί απομάκρυναν ομάδα ηλικιωμένων — κυρίως εβραίων — από τη συναγωγή, με κάποιους σε δάκρυα και άλλους εμφανώς σοκαρισμένους.

Ο Στάρμερ καταδικάζει την «φρικτή» επίθεση

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι έχουν αναπτυχθεί αστυνομικές δυνάμεις σε συναγωγές σε όλη τη χώρα μετά την επίθεση.

«Είμαι συγκλονισμένος από την επίθεση σε συναγωγή στο Crumpsall», έγραψε ο κ. Στάρμερ στην πλατφόρμα Χ, φεύγοντας νωρίτερα από πολιτική σύνοδο στην Κοπεγχάγη.

«Το γεγονός ότι συνέβη την Ημέρα του Εξιλασμού, την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου, την καθιστά ακόμη πιο φρικτή».

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύτηκε από το Reuters δείχνει την αστυνομία να πυροβολεί έναν άνδρα εντός του χώρου της συναγωγής, ενώ άλλος άνδρας κείτεται στο έδαφος σε λίμνη αίματος, φέροντας παραδοσιακό εβραϊκό καλύμματα κεφαλής (κιπά).

«Είμαστε ευγνώμονες προς τον πολίτη που αντέδρασε άμεσα σε όσα είδε, επιτρέποντας την άμεση επέμβασή μας, αποτρέποντας έτσι τον δράστη από το να εισέλθει στη συναγωγή», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Γνωρίζουμε ότι η σημερινή φρικτή επίθεση, ανήμερα της ιερότερης ημέρας για την εβραϊκή κοινότητα, θα έχει προκαλέσει μεγάλο σοκ και φόβο σε όλες τις κοινότητές μας».

Ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε ότι ήταν «βαθιά συγκλονισμένος και λυπημένος» μαθαίνοντας για την επίθεση, «ιδιαίτερα σε μια τόσο σημαντική ημέρα για την εβραϊκή κοινότητα».

Πλήθος αστυνομικών και διασώστες με θωράκιση

Υπάρχει έντονη παρουσία αστυνομικών στο σημείο, σύμφωνα με φωτογράφο του Reuters, ενώ διασώστες φορούσαν αλεξίσφαιρα γιλέκα και κράνη.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρνχαμ, δήλωσε πως επρόκειτο για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, αλλά διαβεβαίωσε στο BBC Radio ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει».

Το Γιομ Κιπούρ είναι η πιο ιερή ημέρα του εβραϊκού ημερολογίου — ημέρα νηστείας, προσευχής και περισυλλογής. Ακόμη και όσοι δεν επισκέπτονται συχνά τη συναγωγή συμμετέχουν, ενώ στο Ισραήλ σταματά και η οδική κυκλοφορία.

Το 2024 ήταν η δεύτερη χειρότερη χρονιά στη σύγχρονη ιστορία της Βρετανίας όσον αφορά τον αντισημιτισμό, με περισσότερα από 3.500 περιστατικά να έχουν καταγραφεί, σύμφωνα με την Community Security Trust (CST), μια φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει ασφάλεια σε εβραϊκούς οργανισμούς και ιδρύματα σε όλη τη χώρα.

Τα καταγεγραμμένα περιστατικά αντισημιτισμού εκτοξεύτηκαν σε ιστορικά υψηλά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023 και τον επακόλουθο πόλεμο στη Γάζα, που κατέστρεψε τον παλαιστινιακό θύλακα.

«Φαίνεται να πρόκειται για μια αποτρόπαιη επίθεση την ιερότερη ημέρα του εβραϊκού έτους», δήλωσε η CST στην πλατφόρμα Χ.

Τελευταία τροποποίηση στις 02/10/2025 - 15:56
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