Πίρι Ρέις: Απέπλευσε από την Σμύρνη για έρευνα στο Αιγαίο, υπό στενή ελληνική παρακολούθηση

Το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος Πίρι Ρέις απέπλευσε από το λιμάνι της Σμύρνης το βράδυ της Παρασκευής (3/10), στο πλαίσιο των επιστημονικό ερευνών που είχε ανακοινώσει η Άγκυρα μέσω NAVTEX.

Η τουρκική NAVTEX, η οποία ισχύει από 4 έως 14 Οκτωβρίου, περιλαμβάνει περιοχές από τη Θάσο έως τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους. Σύμφωνα με την Άγκυρα, οι έρευνες αφορούν τουρκικά χωρικά ύδατα και διεθνή ύδατα, ωστόσο εκτείνονται σε περιοχές που η Ελλάδα θεωρεί ότι ανήκουν στην υφαλοκρηπίδα και την περιοχή ευθύνης της για έκδοση NAVTEX.

Η αντίδραση της Αθήνας ήταν άμεση. Η Ελλάδα εξέδωσε δική της αντι-NAVTEX, με ισχύ μέχρι τις 25 Οκτωβρίου, στην οποία υπογραμμίζεται ότι η τουρκική NAVTEX περιλαμβάνει παράνομα τμήματα ελληνικής υφαλοκρηπίδας και περιοχής ευθύνης, υπενθυμίζοντας την ελληνική κυριαρχία και τις διεθνείς δεσμεύσεις.

Το γεγονός προκαλεί ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών, εν μέσω ενός ήδη τεταμένου κλίματος στο Αιγαίο, με διπλωματικές πηγές να κάνουν λόγο για αυξημένη παρακολούθηση των κινήσεων του Πίρι Ρέις και προειδοποίηση προς την Τουρκία να αποφεύγει μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η επιλογή της Άγκυρας να στείλει ωκεανογραφικό σκάφος σε περιοχές δυνητικά ελληνικής υφαλοκρηπίδας εντάσσεται στη στρατηγική της για ενίσχυση παρουσίας στο Αιγαίο, ενώ η ελληνική απάντηση δείχνει αποφασιστικότητα να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Το Πίρι Ρέις θα παραμείνει στην περιοχή έως τις 14 Οκτωβρίου, με τις ελληνικές αρχές να παρακολουθούν στενά την πορεία του σκάφους και τις έρευνες που διεξάγει, διατηρώντας ταυτόχρονα ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας για την αποφυγή εντάσεων.