Πεσκόφ: Η Ρωσία θα αντιδράσει αν η ΕΕ περιορίσει τα ταξίδια Ρώσων διπλωματών
Ειδήσεις
14:05 - 07 Οκτ 2025

Πεσκόφ: Η Ρωσία θα αντιδράσει αν η ΕΕ περιορίσει τα ταξίδια Ρώσων διπλωματών

Reporter.gr Newsroom
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τρίτη (7/10) ότι η Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περιορίσει την ελεύθερη κίνηση των ρώσων διπλωματών εντός του μπλοκ. 

Οι χώρες της ΕΕ βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης για τον περιορισμό αυτό, αλλά δεν έχει υπάρξει ακόμη επίσημη απόφαση, όπως δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.

Η πρόταση της διπλωματικής υπηρεσίας της Ένωσης προβλέπει ότι οι Ρώσοι διπλωμάτες που υπηρετούν σε κράτος μέλος θα πρέπει να ενημερώνουν ένα άλλο κράτος μέλος πριν ταξιδέψουν εκεί, δίνοντας στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να απαγορεύσουν την είσοδό τους.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, όταν ρωτήθηκε αν η Ρωσία θα απαντήσει, είπε: «Φυσικά και θα υπάρξει απάντηση. Η διπλωματική μας υπηρεσία θα διατυπώσει προτάσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν», προσθέτοντας ότι «δυστυχώς, οι Ευρωπαίοι αναβιώνουν ενεργά τις δεξιότητές τους στην ανέγερση νέων διαχωριστικών τειχών».

