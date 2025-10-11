Centcom: Καμία ανάπτυξη Αμερικανών στρατιωτών στη Γάζα - Στρατηγικό συντονιστικό κέντρο για σταθεροποίηση

Ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής στρατιωτικής Διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ανακοίνωσε σήμερα ότι μετέβη στη Γάζα για να συζητήσει τρόπους σταθεροποίησης της κατάστασης, διαβεβαιώνοντας ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν θα αναπτυχθεί στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε δηλώσεις του, ο ναύαρχος Κούπερ επεσήμανε ότι επισκέφθηκε τη Γάζα με σκοπό τη δημιουργία ενός πολιτικο-στρατιωτικού συντονιστικού κέντρου, υπό τη διοίκηση της Centcom, το οποίο θα έχει ως στόχο να συμβάλει στη σταθεροποίηση της περιοχής χωρίς την άμεση παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων στο πεδίο.

Αμερικανική στήριξη μέσω Ισραήλ

Στο πλαίσιο του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μια πρώτη ομάδα 200 Αμερικανών στρατιωτών αναμένεται να μεταβεί στο Ισραήλ για να συμβάλει στην επιτήρηση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ. Η αποστολή τους, όπως τόνισε ο Κούπερ, δεν περιλαμβάνει ανάπτυξη στρατευμάτων στη Γάζα, αλλά επικεντρώνεται στον συντονισμό και την υποστήριξη της ειρηνευτικής διαδικασίας.

«Οι ένστολοι γιοι και οι κόρες της Αμερικής ανταποκρίνονται στο κάλεσμα για την παγίωση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας τις οδηγίες του αρχηγού του γενικού επιτελείου σε αυτήν την ιστορική στιγμή», δήλωσε ο ναύαρχος, τονίζοντας τη σημασία της στρατηγικής παρουσίας χωρίς εμπλοκή σε άμεσες συγκρούσεις.

Σημαντική πρωτοβουλία χωρίς στρατιωτική κατοχή

Η κίνηση της Centcom εστιάζει στην προληπτική σταθεροποίηση της κατάστασης, αποφεύγοντας την ανάπτυξη δυνάμεων στη Γάζα και περιορίζοντας τον ρόλο των Αμερικανών στρατιωτών σε συντονισμό και υποστήριξη της ειρήνης μέσω Ισραήλ.

Η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με αναλυτές, αποτελεί ισορροπημένη στρατηγική προσέγγιση για τη στήριξη της εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, διασφαλίζοντας ότι οι ΗΠΑ συμμετέχουν ενεργά στην ειρηνευτική διαδικασία χωρίς να εμπλέκονται σε ενδεχόμενες μάχες στο πεδίο.

Ο Μπραντ Κούπερ, που ανέλαβε τη διοίκηση της Centcom τον Αύγουστο, υπογράμμισε ότι η αποστολή αυτή θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω συντονισμού και επιτήρησης, θέτοντας ως προτεραιότητα τη σταθερότητα και την ασφάλεια των πολιτών στην περιοχή.