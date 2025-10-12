Ανθρωπιστική «ανάσα» για τη Γάζα - Εισήλθαν 400 φορτηγά από την Αίγυπτο

Δεκάδες φορτηγά πέρασαν την Κυριακή (12/10) από την αιγυπτιακή πλευρά του συνοριακού περάσματος της Ράφα, καθώς χιλιάδες Παλαιστίνιοι επέστρεφαν στις κατεστραμμένες από τον πόλεμο γειτονιές τους. Παράλληλα, οι παγκόσμιοι ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν τη Δευτέρα (13/10) στην Αίγυπτο για την οριστικοποίηση της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εντοπίστηκαν να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, στο πλαίσιο προετοιμασιών για την αύξηση των αποστολών βοήθειας, σύμφωνα με τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Τα οχήματα, τα οποία θα υποβληθούν σε έλεγχο από τις ισραηλινές αρχές πριν επιτραπεί η είσοδός τους, μεταφέρουν ιατρικό υλικό, σκηνές, κουβέρτες, τρόφιμα και καύσιμα, όπως ανέφερε ο Αιγυπτιακός Ερυθρός Σταυρός. Η Αίγυπτος έχει ανακοινώσει την αποστολή 400 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο ΟΗΕ δήλωσε ότι έχει έτοιμους περίπου 170.000 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.

«Αυτά τα βασικά τρόφιμα αρκούν για να τροφοδοτήσουν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας, που αριθμεί πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα, για διάστημα έως και τριών μηνών», ανέφερε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, από την Κυριακή ο όγκος της βοήθειας που θα εισέρχεται στη Γάζα αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 600 φορτηγά ημερησίως.