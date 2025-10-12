Ανθρωπιστική «ανάσα» για τη Γάζα - Εισήλθαν 400 φορτηγά από την Αίγυπτο

Φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια εντοπίστηκαν να εισέρχονται στη Λωρίδα της Γάζας μέσω του περάσματος Κερέμ Σαλόμ, στο πλαίσιο προετοιμασιών για την αύξηση των αποστολών βοήθειας, σύμφωνα με τη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Τα οχήματα, τα οποία θα υποβληθούν σε έλεγχο από τις ισραηλινές αρχές πριν επιτραπεί η είσοδός τους, μεταφέρουν ιατρικό υλικό, σκηνές, κουβέρτες, τρόφιμα και καύσιμα, όπως ανέφερε ο Αιγυπτιακός Ερυθρός Σταυρός. Η Αίγυπτος έχει ανακοινώσει την αποστολή 400 φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ ο ΟΗΕ δήλωσε ότι έχει έτοιμους περίπου 170.000 τόνους τροφίμων, φαρμάκων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης.
«Αυτά τα βασικά τρόφιμα αρκούν για να τροφοδοτήσουν ολόκληρο τον πληθυσμό της Γάζας, που αριθμεί πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα, για διάστημα έως και τριών μηνών», ανέφερε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.
Σύμφωνα με τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, από την Κυριακή ο όγκος της βοήθειας που θα εισέρχεται στη Γάζα αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 600 φορτηγά ημερησίως.
After two years of devastating conflict, the ceasefire paves the way for humanitarian agencies to reach vulnerable populations that have been cut off from vital aid in #Gaza.— World Food Programme (@WFP) October 11, 2025
With full access, WFP intends to restore its regular food distribution system.
Hundreds of thousands of… pic.twitter.com/kzFtObjptw