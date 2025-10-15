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Φον ντερ Λάιεν προς Β. Μακεδονία: Απαραίτητη η αναθεώρηση του Συντάγματος για να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία
Ειδήσεις
22:13 - 15 Οκτ 2025

Φον ντερ Λάιεν προς Β. Μακεδονία: Απαραίτητη η αναθεώρηση του Συντάγματος για να προχωρήσει η ενταξιακή πορεία

Reporter.gr Newsroom
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Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απηύθυνε έκκληση προς τη Βόρεια Μακεδονία να προχωρήσει στην τροποποίηση του Συντάγματός της, ώστε να εντάξει σε αυτό τη βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα. Όπως υπογράμμισε, η αλλαγή αυτή αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συνέχιση της ενταξιακής πορείας της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Η ΕΕ στηρίζει πλήρως τη Βόρεια Μακεδονία στον ευρωπαϊκό της δρόμο. Μπορείτε να στηριχθείτε σε εμάς. Το επόμενο και μοναδικό βήμα πριν ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις είναι ξεκάθαρο: πρέπει να προχωρήσετε στις συμφωνημένες συνταγματικές τροποποιήσεις. Η μπάλα είναι στο γήπεδό σας. Η ΕΕ είναι έτοιμη», έγραψε η φον ντερ Λάιεν στην πλατφόρμα X, μετά τη συνάντησή της στα Σκόπια με τον πρωθυπουργό Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας, στη συνάντηση των δύο πλευρών συζητήθηκαν η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, η πορεία των μεταρρυθμίσεων, η ενεργειακή ασφάλεια και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Μετά τη συνάντηση δεν έγιναν κοινές δηλώσεις, πιθανότατα για να αποφευχθούν παρερμηνείες ή πολιτική εκμετάλλευση, καθώς στις 19 Οκτωβρίου διεξάγονται δημοτικές εκλογές στη χώρα.

Η ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας παραμένει στάσιμη, καθώς τα Σκόπια δεν έχουν εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει βάσει της πρότασης της ΕΕ του καλοκαιριού του 2022, η οποία προέβλεπε την αναθεώρηση του Συντάγματος για την ενσωμάτωση της βουλγαρικής μειονότητας. Αν και η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση είχε αποδεχθεί την πρόταση, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 2/3 στη Βουλή, εξαιτίας της αντίθεσης του δεξιού κυβερνώντος κόμματος VMRO-DPMNE, του πρωθυπουργού Μίτσκοσκι.

Τanto οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν ξεκαθαρίσει ότι η Βόρεια Μακεδονία μπορεί να ανοίξει τα ενταξιακά κεφάλαια μόνο εφόσον ολοκληρώσει τη συνταγματική τροποποίηση. Ο Μίτσκοσκι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι οι «βουλγαρικές απαιτήσεις» δεν θα γίνουν δεκτές και ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το Σύνταγμα της χώρας.

Η τελευταία απογραφή του 2021 δείχνει ότι οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις 0,2% του πληθυσμού (περίπου 3.500 άτομα), ποσοστό που η Βουλγαρία αμφισβητεί, υποστηρίζοντας ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν επιδεινωθεί σημαντικά από τότε που το VMRO-DPMNE ανέλαβε την εξουσία τον Ιούνιο του 2024, καθώς παραμένουν ανοιχτές οι ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές τους.

Τα Σκόπια αποτέλεσαν τον τελευταίο σταθμό της τριήμερης περιοδείας της φον ντερ Λάιεν στα Δυτικά Βαλκάνια, η οποία περιέλαβε επισκέψεις στην Αλβανία, το Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Σερβία, το Κόσοβο και τη Βόρεια Μακεδονία. Στόχος της περιοδείας ήταν να επαναβεβαιώσει τη στήριξη της ΕΕ στις χώρες της περιοχής και να προωθήσει το Σχέδιο Ανάπτυξης ύψους 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027, το οποίο στοχεύει μεταξύ άλλων στη σταδιακή ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ενιαία Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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