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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για άδειες οδήγησης - Ψηφιακές άδειες και αυστηρότερη παρακολούθηση
Ειδήσεις
18:20 - 21 Οκτ 2025

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέοι κανόνες για άδειες οδήγησης - Ψηφιακές άδειες και αυστηρότερη παρακολούθηση

Reporter.gr Newsroom
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα 21/10 νέα, αυστηρότερα πρότυπα για τις άδειες οδήγησης στην ΕΕ, με στόχο την αύξηση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, τα οποία κάθε χρόνο στοιχίζουν τη ζωή σε σχεδόν 20.000 ανθρώπους στην Ένωση.

Μεταξύ των σημαντικότερων αλλαγών είναι η διασυνοριακή επιβολή κυρώσεων: οι αποφάσεις για αφαίρεση, αναστολή ή περιορισμό της άδειας θα κοινοποιούνται στη χώρα που εξέδωσε την άδεια, ώστε να μην μένουν ατιμώρητοι οι παραβάτες που οδηγούν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή Ματέο Ρίτσι, σχεδόν το 40% των οδηγών που χάνουν την άδεια τους σε άλλη χώρα της ΕΕ μένουν ατιμώρητοι, κάτι που οι νέοι κανόνες φιλοδοξούν να περιορίσουν.

Οι άδειες οδήγησης θα γίνουν σταδιακά ψηφιακές, διαθέσιμες σε κινητά τηλέφωνα, χωρίς να καταργείται η έντυπη μορφή. Η εισηγήτρια Γιούτα Πάουλους τόνισε ότι έως το 2030 οι πολίτες θα έχουν πλήρη ελευθερία επιλογής μεταξύ ψηφιακής και φυσικής κάρτας.

Νέες ρυθμίσεις προβλέπουν αυστηρότερη εκπαίδευση για τους νέους οδηγούς, με έμφαση στην προστασία πεζών, παιδιών και ποδηλατών. Η δοκιμαστική περίοδος για αρχάριους οδηγούς θα διαρκεί τουλάχιστον δύο έτη, με αυστηρότερους κανόνες για αλκοόλ, ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα. Παράλληλα, οι 17χρονοι θα μπορούν να αποκτούν άδεια αυτοκινήτου υπό την επίβλεψη έμπειρου οδηγού μέχρι τα 18 τους.

Η διάρκεια ισχύος των νέων αδειών θα είναι 15 χρόνια για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, με δυνατότητα μείωσης στα 10 έτη για χώρες που χρησιμοποιούν την άδεια και ως δελτίο ταυτότητας. Οι επαγγελματικές άδειες φορτηγών και λεωφορείων θα ισχύουν για πέντε χρόνια, ενώ τα όρια ηλικίας για απόκτηση επαγγελματικής άδειας μειώνονται για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη οδηγών.

Οι νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, με διάστημα τριών ετών για τις χώρες μέλη να ενσωματώσουν τις διατάξεις στο εθνικό τους δίκαιο και επιπλέον ένα χρόνο για την προετοιμασία της εφαρμογής τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/10/2025 - 18:21
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