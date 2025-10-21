«Χρονοκόφτης» στη Βουλή από Νοέμβριο: Τέλος στις απεριόριστες παρεμβάσεις αρχηγών και υπουργών

Αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των κοινοβουλευτικών συζητήσεων φέρνει η ενεργοποίηση του λεγόμενου «χρονοκόφτη» από τις αρχές Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Η νέα ρύθμιση στοχεύει στον εξορθολογισμό του χρόνου των συνεδριάσεων και στη διασφάλιση ίσων όρων συμμετοχής για όλους τους βουλευτές. Όπως προβλέπεται, θα υπάρχει οριζόντια ανοχή 25% πέραν του προβλεπόμενου χρόνου ομιλίας για όλους τους συμμετέχοντες, πριν ενεργοποιηθεί η αυτόματη διακοπή.

Παράλληλα, θεσπίζεται όριο τριών παρεμβάσεων ημερησίως για τους πολιτικούς αρχηγούς και τα μέλη της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια συζητήσεων νομοσχεδίων, ενώ παύει η δυνατότητα επίκλησης διπλής ιδιότητας (π.χ. υπουργού και βουλευτή) ως πρόσχημα για νέα παρέμβαση.

Σύμφωνα με πηγές της Βουλής, η ρύθμιση έχει στόχο να περιορίσει τα φαινόμενα υπερβολικά μακρών τοποθετήσεων και διαδοχικών παρεμβάσεων, που συχνά καθυστερούν τη νομοθετική εργασία.