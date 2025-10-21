Μακρόν και Λεκορνί αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για το συνταξιοδοτικό

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε σήμερα 21/10 ότι παραμένει ανοιχτή η πιθανότητα διεξαγωγής δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, επιβεβαιώνοντας τις πολιτικές αβεβαιότητες γύρω από ένα θέμα που διχάζει τη χώρα.

Η μεταρρύθμιση είχε εγκριθεί το 2023 χωρίς την έγκριση της Εθνοσυνέλευσης και είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανέστειλε προσωρινά την εφαρμογή της, με στόχο να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και να αποφύγει την κατάρρευση της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση πρότασης μομφής από την αντιπολίτευση.

Μετά τις δηλώσεις του Μακρόν, ο Λεκορνί επεσήμανε στην Εθνοσυνέλευση ότι η συζήτηση για το συνταξιοδοτικό θα πρέπει να γίνει με τον γαλλικό λαό. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε κατά τις προεδρικές εκλογές, προσφέροντας μια πλατφόρμα για την έκφραση όλων των προτάσεων, είτε μέσω ενός προωθημένου δημοψηφίσματος πριν από τις εκλογές, εφόσον υπάρξει σχετικό σχέδιο από τις συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την αίσθηση ότι η γαλλική κυβέρνηση αναζητά δημοκρατικές διεξόδους για να αντιμετωπίσει την κοινωνική δυσαρέσκεια και να διασφαλίσει τη νομιμοποίηση της μεταρρύθμισης, ενώ παράλληλα προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ πολιτικής σταθερότητας και κοινωνικής αποδοχής.