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Βρετανία: Αμετάβλητος στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Απομακρύνεται το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων
Ειδήσεις
09:29 - 22 Οκτ 2025

Βρετανία: Αμετάβλητος στο 3,8% ο πληθωρισμός τον Σεπτέμβριο – Απομακρύνεται το ενδεχόμενο μείωσης επιτοκίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε αμετάβλητος στο 3,8% τον Σεπτέμβριο, αιφνιδιάζοντας τους οικονομολόγους και την Τράπεζα της Αγγλίας, που ανέμεναν κορύφωση των τιμών αυτόν τον μήνα.

Τα στοιχεία, που δημοσίευσε η Στατιστική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου (ONS) την Τετάρτη, δείχνουν ότι ο ρυθμός πληθωρισμού παραμένει αμετάβλητος για τρίτο συνεχόμενο μήνα, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η Τράπεζα της Αγγλίας είχε προβλέψει νωρίτερα φέτος ότι ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (CPI) θα κορυφωνόταν στο 4% τον Σεπτέμβριο — ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της κεντρικής τράπεζας — πριν αρχίσει σταδιακά να μειώνεται κατά τη διάρκεια του επόμενου έτους.

Ο βασικός πληθωρισμός (core inflation), ο οποίος εξαιρεί τις πιο ευμετάβλητες τιμές ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού, αυξήθηκε κατά 3,5% σε ετήσια βάση έως τον Σεπτέμβριο, έναντι 3,6% τον Αύγουστο.

«Διάφορες μεταβολές στις τιμές σήμαιναν ότι ο συνολικός πληθωρισμός παρέμεινε αμετάβλητος τον Σεπτέμβριο», σχολίασε την Τετάρτη ο Γκραντ Φίτζνερ, επικεφαλής οικονομολόγος της ONS.

«Οι κυριότερες αυξητικές πιέσεις προήλθαν από τις τιμές της βενζίνης και των αεροπορικών εισιτηρίων, όπου η πτώση των τιμών ήταν μικρότερη σε σύγκριση με πέρυσι. Αυτές οι αυξήσεις αντισταθμίστηκαν από μειώσεις σε μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών αναψυχής και πολιτισμού, περιλαμβανομένων των ζωντανών εκδηλώσεων», εξήγησε.

«Επιπλέον, το κόστος των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών μειώθηκε για πρώτη φορά από τον Μάιο του προηγούμενου έτους», πρόσθεσε ο Φίτζνερ.

Περιορισμένες πιθανότητες περαιτέρω μείωσης επιτοκίων

Τα στοιχεία αυτά είναι η τελευταία ένδειξη πληθωρισμού πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας της Αγγλίας στις 6 Νοεμβρίου. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι είναι απίθανο να προχωρήσει η Τράπεζα σε μείωση του βασικού επιτοκίου από το 4%, όσο ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός, παρά τη χλιαρή οικονομική ανάπτυξη. Τα τελευταία στοιχεία έδειξαν ότι η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε μόλις κατά 0,1% σε μηνιαία βάση τον Αύγουστο.

Οι οικονομολόγοι λένε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας είναι πιθανό να παραμείνει επιφυλακτική, δεδομένης της στασιμότητας των στοιχείων του πληθωρισμού.

«Ο πληθωρισμός κοντά στο 4% θα πρέπει να λειτουργήσει ως σήμα κινδύνου για τις αγορές, οι οποίες συνεχίζουν να προεξοφλούν δύο ακόμη μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026», δήλωσε ο Τζορτζ Μπράουν, ανώτερος οικονομολόγος στη Schroders, την Τετάρτη.

«Ο υψηλός πληθωρισμός κινδυνεύει να παγιωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω του συνδυασμού χαμηλής παραγωγικότητας και επίμονης αύξησης των μισθών. Εκτιμούμε ότι η Τράπεζα της Αγγλίας θα διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά έως τα τέλη του 2026 και δεν αποκλείουμε το επόμενο βήμα να είναι ακόμη και μια αύξηση επιτοκίων», πρόσθεσε.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής (MPC) της Τράπεζας είναι επίσης πιθανό να είναι επιφυλακτική στο να παρέμβει στα επιτόκια πριν από την παρουσίαση του Φθινοπωρινού Προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου, στον οποίο η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς μπορεί να ανακοινώσει αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν αποπληθωριστικά.

Η Ριβς έχει επίσης δηλώσει ότι θα λάβει «στοχευμένα μέτρα» για την αντιμετώπιση του κόστους ζωής και υπάρχουν εικασίες ότι μπορεί να μειώσει τον ΦΠΑ στην ενέργεια — μια κίνηση που θα μπορούσε να ανακουφίσει τις πληθωριστικές πιέσεις.

Οποιαδήποτε τέτοια μέτρα θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο Ην. Βασιλείου της Deutsche Bank, Σαντζάι Ράτζα.

«Τα δημοσιεύματα σχετικά με αποπληθωριστικά μέτρα αυξάνονται. Θα παρακολουθούμε στενά οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με αλλαγές στον ΦΠΑ και στους φόρους στα καύσιμα — και τα δύο θα μπορούσαν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις βραχυπρόθεσμες προβλέψεις μας», ανέφερε ο Ράτζα σε σχόλια μέσω email.

«Για την ώρα, βλέπουμε τον πληθωρισμό CPI να κινείται στο 3,4% σε ετήσια βάση, πριν υποχωρήσει στο 2,6% το 2026. Αναμένουμε ο δείκτης CPI να φτάσει τον στόχο του 2% το 2027», κατέληξε.

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