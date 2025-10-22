Αργεντινή: Επίσημη επιβεβαίωση του προεδρικού γραφείου για την παραίτηση του ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Τζεράρντο Βερθέιν, υπέβαλε την παραίτησή του το βράδυ της Τρίτης (21/10), με την είδηση να επιβεβαιώνεται την Τετάρτη (22/10) από την προεδρία της χώρας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, έπειτα από σχετικά δημοσιεύματα στον τοπικό Τύπο.

Η εφημερίδα La Nacion είχε μεταδώσει νωρίτερα ότι ο Βερθέιν σκόπευε να αποχωρήσει από τη θέση του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές που διεξήχθησαν την Κυριακή στην Αργεντινή, χωρίς ωστόσο να είναι ξεκάθαρο ποιος θα αναλάβει στη θέση του.

Ο πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είχε ήδη ανακοινώσει πως σχεδιάζει ευρύτερο ανασχηματισμό στο υπουργικό του συμβούλιο μετά τις εκλογές, μια κίνηση που παρακολουθείται στενά από τις αγορές και τους επενδυτές, καθώς από την έκβασή της θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η συνέχιση της οικονομικής μεταρρυθμιστικής του ατζέντας.