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Το Λούβρο μετέφερε πολύτιμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη
Ειδήσεις
17:38 - 25 Οκτ 2025

Το Λούβρο μετέφερε πολύτιμα κοσμήματα στην Τράπεζα της Γαλλίας μετά τη διάρρηξη

Reporter.gr Newsroom
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Σύμφωνα με τον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL, το μουσείο του Λούβρου προχώρησε στη μεταφορά ορισμένων από τα πιο πολύτιμα κοσμήματά του στην Τράπεζα της Γαλλίας, μετά τη θεαματική διάρρηξη που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αποκαλύπτοντας σοβαρά κενά στην ασφάλειά του.

Η μεταφορά, που αφορούσε πολύτιμα αντικείμενα από την Αίθουσα του Απόλλωνα – όπου εκτίθενται τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος – πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή υπό τη συνοδεία της μυστικής αστυνομίας, σύμφωνα με το RTL, το οποίο επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές.

Η Τράπεζα της Γαλλίας, όπου φυλάσσονται τα αποθέματα χρυσού της χώρας σε ένα τεράστιο θησαυροφυλάκιο 27 μέτρα κάτω από τη γη, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το μουσείο, στη δεξιά όχθη του ποταμού Σηκουάνα.

Τόσο το Λούβρο όσο και η Τράπεζα της Γαλλίας δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Η διάρρηξη, που σημειώθηκε στις 19 Οκτωβρίου, είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή οκτώ πολύτιμων κοσμημάτων, συνολικής αξίας 102 εκατομμυρίων δολαρίων, από τη συλλογή του μουσείου. Το περιστατικό προκάλεσε αίσθηση, καθώς οι δράστες κατάφεραν να μπουν στο πιο επισκέψιμο μουσείο του κόσμου χρησιμοποιώντας γερανό για να σπάσουν παράθυρο ενός επάνω ορόφου, ενώ το μουσείο λειτουργούσε κανονικά. Στη συνέχεια, διέφυγαν με μοτοσικλέτες.

Η είδηση της κλοπής προκάλεσε σοκ και θλίψη διεθνώς, ενώ στη Γαλλία πολλοί μίλησαν για ένα γεγονός που συνιστά εθνική ταπείνωση και πλήγμα στο κύρος του εμβληματικού μουσείου.

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