Αργεντινή: Οικονομικός «πυρετός» πριν τις εκλογές – Χωρίς φρένα η πτώση του πέσο παρά την αμερικανική βοήθεια

Παρά τη στήριξη του ίδιου του «κατασκευαστή» του δολαρίου, η ζήτηση για το αμερικανικό νόμισμα στην Αργεντινή παραμένει αμείωτη, οδηγώντας σε νέα διολίσθηση του πέσο. Η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομική βοήθεια προς τον πολιτικό του σύμμαχο, Χαβιέρ Μιλέι – που περιλαμβάνει swap νομισμάτων ύψους 20 δισ. δολαρίων, γραμμή πίστωσης μέσω ιδιωτικών τραπεζών άλλων 20 δισ. και επανειλημμένες παρεμβάσεις του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών στην αγορά συναλλάγματος της Αργεντινής – δεν κατάφερε να σταθεροποιήσει τις αγορές, πέντε ημέρες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές στη χώρα.

Όπως μας υπενθυμίζει το Elpais, την Τρίτη (21/10), το πέσο υποχώρησε εκ νέου έναντι του δολαρίου, το οποίο άγγιξε το ανώτατο όριο που επιτρέπει το τρέχον καθεστώς κυμαινόμενης ισοτιμίας: έκλεισε στα 1.490,5 πέσος ανά δολάριο χονδρικής. Από τον Απρίλιο, όταν ο Μιλέι ήρε τους περιορισμούς στις συναλλαγές ξένου συναλλάγματος – το λεγόμενο «cepo» – το εθνικό νόμισμα έχει χάσει σχεδόν 25% της αξίας του.

Αγωνία στις αγορές και παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας

Η επικρατούσα αίσθηση μεταξύ των παραγόντων της αγοράς είναι ότι, μετά τις εκλογές της Κυριακής (26/10), η δεξιά κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αλλαγές, αν όχι στην κατεύθυνση της υφιστάμενης πολιτικής, τότε τουλάχιστον σε κρίσιμες παραμέτρους ενός οικονομικού προγράμματος που βρίσκεται σε κίνδυνο. Αυτό εξηγεί την πρωτοφανή αγορά δολαρίων – το γνωστό καταφύγιο των Αργεντινών σε περιόδους αβεβαιότητας.

Η ισοτιμία των 1.490,50 πέσος αντιστοιχεί σε αύξηση 15,50 πέσος σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής (BCRA) αναγκάστηκε να πουλήσει 45,5 εκατ. δολάρια για να συγκρατήσει την τιμή κάτω από το ανώτατο όριο των 1.491 πέσος. Η BCRA δεν είχε πουλήσει από τα πενιχρά συναλλαγματικά της αποθέματα από τα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν είχε δαπανήσει 1,1 δισ. δολάρια μέσα σε τρεις ημέρες – μια εκροή που σταμάτησε προσωρινά με την πρώτη από τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις της αμερικανικής βοήθειας.

Αμερικανική στήριξη με αστερίσκους και πολιτικές σκοπιμότητες

Την Τρίτη, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ επιβεβαίωσε την υπογραφή του swap ύψους 20 δισ. δολαρίων, που είχε συμφωνηθεί την προηγούμενη εβδομάδα. «Η Αργεντινή έχει τώρα την ευκαιρία να αγκαλιάσει την οικονομική ελευθερία. Η συμφωνία σταθεροποίησης είναι μια γέφυρα προς ένα καλύτερο οικονομικό μέλλον, όχι ένα πακέτο διάσωσης», έγραψε στο X.

«Δεν θέλουμε άλλο ένα αποτυχημένο κράτος στη Λατινική Αμερική· μια ισχυρή, σταθερή Αργεντινή είναι στρατηγικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών», πρόσθεσε, απαντώντας στις επικρίσεις για το ότι ο Τραμπ ενισχύει έναν σύμμαχο την ώρα που η δική του κυβέρνηση δοκιμάζεται από το κλείσιμο του ομοσπονδιακού κράτους.

Το δεύτερο σκέλος της αμερικανικής βοήθειας αφορά δάνειο 20 δισ. δολαρίων, το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω ιδιωτικών τραπεζών — ανάμεσά τους οι JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs και Citigroup. Όπως αποκάλυψε η Wall Street Journal, οι τράπεζες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δομή του δανείου και ζητούν εγγυήσεις για την ανάκτηση των κεφαλαίων τους. Αναμένουν οδηγίες από το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών για το εάν η Ουάσιγκτον σκοπεύει να εγγυηθεί η ίδια την πίστωση.

Παρότι η στήριξη του Τραμπ προς τον Μιλέι θεωρείται δεδομένη, οι δηλώσεις του δεν έχουν κατευνάσει τη δυσπιστία απέναντι στην ακροδεξιά κυβέρνηση της Αργεντινής. Κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο πριν από μία εβδομάδα, ο Τραμπ συνέδεσε την οικονομική βοήθεια με το αβέβαιο αποτέλεσμα των επικείμενων εκλογών. Τη Δευτέρα (20/10), λίγες ώρες πριν επισημοποιηθεί το swap, δικαιολόγησε τη βοήθειά του λέγοντας: «Η Αργεντινή παλεύει για τη ζωή της. Δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν τίποτα».

Προεκλογική πίεση και πολιτική φθορά

Το μεγάλο στοίχημα του Μιλέι ήταν να φτάσει στις εκλογές της Κυριακής μέσα σε ένα κλίμα οικονομικής ανάκαμψης και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ώστε να κεφαλαιοποιήσει αυτό που θεωρεί ως τη μεγαλύτερη επιτυχία του: την επιβράδυνση του πληθωρισμού, αποτέλεσμα σκληρής νομισματικής και δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Όμως, οι προσδοκίες του διαψεύστηκαν. Οι καταγγελίες για διαφθορά και η βαριά ήττα του κόμματός του, La Libertad Avanza (Η Ελευθερία Προχωρά), στις επαρχιακές εκλογές του Μπουένος Άιρες τον Σεπτέμβριο, επιδείνωσαν περαιτέρω το κλίμα. Οι ίδιες δημοσκοπήσεις που πριν από έξι μήνες προέβλεπαν έναν θρίαμβο της ακροδεξιάς, τώρα δείχνουν μια μάχη στήθος με στήθος με τους αριστερούς Περονιστές.