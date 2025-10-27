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Κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ - Καναδά: Ο Κάρνεϊ ζητά διάλογο, ο Τραμπ αρνείται συνάντηση
Ειδήσεις
15:46 - 27 Οκτ 2025

Κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ - Καναδά: Ο Κάρνεϊ ζητά διάλογο, ο Τραμπ αρνείται συνάντηση

Reporter.gr Newsroom
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Σε νέα κρίση έχουν εισέλθει οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει κατά 10% τους δασμούς στα καναδικά προϊόντα, εξαιτίας ενός τηλεοπτικού σποτ που θεωρήθηκε προσβλητικό από τον Λευκό Οίκο.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνεϊ, δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτός σε διάλογο με την Ουάσιγκτον, παρά το τεταμένο κλίμα, σημειώνοντας πως «ο Καναδάς είναι έτοιμος να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι έτοιμες γι’ αυτό». Ο Κάρνεϊ έκανε τη δήλωση αυτή στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου βρέθηκαν και οι δύο ηγέτες, χωρίς, ωστόσο, να υπάρξει καμία επαφή μεταξύ τους.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Καναδό πρωθυπουργό στο πλαίσιο της συνόδου του APEC που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στη Νότια Κορέα. «Δεν θέλω να τον συναντήσω. Δεν θέλω να τον συναντήσω για πολύ καιρό», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

Η νέα ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση της επαρχίας του Οντάριο προέβαλε τηλεοπτική διαφήμιση που περιελάμβανε αποσπάσματα από ομιλία του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ρόναλντ Ρέιγκαν, στην οποία προειδοποιούσε για τις «καταστροφικές συνέπειες των υψηλών δασμών στην αμερικανική οικονομία». Το σποτ μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου αγώνα των τελικών του πρωταθλήματος μπέιζμπολ στη Βόρεια Αμερική, προκαλώντας την οργή του Τραμπ, ο οποίος το θεώρησε «εσκεμμένη προσβολή».

Σε αντίδραση, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών 10% στις καναδικές εξαγωγές, επιβαρύνοντας περαιτέρω τις ήδη τεταμένες εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών.

Η κυβέρνηση του Οντάριο, σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, ανακοίνωσε την απόσυρση του σποτ, ωστόσο, όχι πριν αυτό προβληθεί για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου αγώνα των τελικών.

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κίνηση Τραμπ εντάσσεται στο πλαίσιο μιας σκληρής εμπορικής στρατηγικής ενόψει της συνάντησής του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην Ασία, ωστόσο κινδυνεύει να προκαλέσει σοβαρές ρωγμές στη μέχρι πρότινος στενή εμπορική και πολιτική σχέση ΗΠΑ - Καναδά.

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