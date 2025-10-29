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Σοκ στη Βραζιλία: 132 νεκροί στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο
Ειδήσεις
19:06 - 29 Οκτ 2025

Σοκ στη Βραζιλία: 132 νεκροί στη φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο

Reporter.gr Newsroom
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Η φονικότερη αστυνομική επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει προκαλέσει διεθνή κατακραυγή, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον σε τουλάχιστον 132 άτομα, σύμφωνα με νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Δημόσιος Συνήγορος της Πολιτείας του Ρίο, διπλασιάζοντας τον μέχρι στιγμής επίσημο απολογισμό.

Η επιχείρηση, που διεξήχθη την Τρίτη σε φαβέλες της πόλης με στόχο την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και των κυκλωμάτων ναρκωτικών, εξελίχθηκε σε μια ανείπωτη τραγωδία. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της πολιτείας, Κλαούντιο Κάστρο, ο επίσημος αριθμός των θυμάτων παραμένει γύρω στους 60, ωστόσο ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο τελικός απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί, καθώς «οι καταγραφές θανάτων πραγματοποιούνται μόνο κατά την άφιξη των σορών στο νεκροτομείο».

Στους δρόμους του Ρίο επικρατούν σκηνές οδύνης και αγανάκτησης, με δεκάδες συγγενείς των θυμάτων να συγκεντρώνονται γύρω από την περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πτώματα που παραμένουν εκτεθειμένα στους δρόμους, ενώ οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν ανεξάρτητη έρευνα για τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε η επιχείρηση.

Ο Δημόσιος Συνήγορος καταδίκασε τη βία, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα μαζικό αιματοκύλισμα χωρίς προηγούμενο, το οποίο εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την αναλογικότητα της αστυνομικής βίας και την προστασία των αμάχων.

Η κυβέρνηση του Ρίο υποστηρίζει πως η επιχείρηση είχε στόχο την εξάρθρωση ενός από τα ισχυρότερα καρτέλ ναρκωτικών της πολιτείας, ωστόσο το μέγεθος της απώλειας ανθρώπινων ζωών έχει ήδη προκαλέσει πολιτική κρίση και αντιδράσεις διεθνών οργανισμών, που ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία.

Η τραγωδία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια μακρά σειρά αιματηρών επιχειρήσεων στις φαβέλες του Ρίο, όπου η αντιπαράθεση μεταξύ εγκληματικών οργανώσεων και αστυνομίας συχνά έχει ολέθριες συνέπειες για τους κατοίκους των πιο φτωχών συνοικιών της πόλης.

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