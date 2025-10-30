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Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,2% στο γ&#039; τρίμηνο του 2025
Ειδήσεις
12:13 - 30 Οκτ 2025

Ευρωζώνη: Ανάπτυξη 0,2% στο γ' τρίμηνο του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη 0,2% στο τρίτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας ελάχιστα τις προσδοκίες, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Πέμπτη (30/10).

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι η οικονομία της ευρωζώνης θα επεκταθεί κατά 0,1% μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου.

Η οικονομία της ευρωζώνης κατέγραψε ανάπτυξη 0,1% στο δεύτερο τρίμηνο, μετά από ανάπτυξη 0,6% στο πρώτο.

Σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,5 % στην ΕΕ, μετά από +1,5 % στη ζώνη του ευρώ και +1,6 % στην ΕΕ το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται πριν από την επόμενη απόφαση νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία αναμένεται αργότερα σήμερα.

Η κεντρική τράπεζα αναμένεται ευρέως να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο διευκόλυνσης καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση, έχοντας μειώσει τελευταία φορά τα επιτόκια τον Ιούνιο. Παρά τις άτονες προοπτικές ανάπτυξης, οι οικονομολόγοι λένε ότι η κεντρική τράπεζα είναι απίθανο να μειώσει ξανά τα επιτόκια για κάποιο χρονικό διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/10/2025 - 12:45
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