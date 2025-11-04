Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια - Ένα πρώτο τεστ για τον Τραμπ

Οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια επιλέγουν σήμερα (4/11) τους νέους κυβερνήτες τους, σε δύο αναμετρήσεις που θα αποτελέσουν πρώιμο δείκτη της ανταπόκρισης του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ στους εννέα ταραχώδεις μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, ο Ζοράν Μαμντάνι, 34 ετών, δημοκρατικός σοσιαλιστής, αντιμετωπίζει τον Άντριου Κουόμο, 67 ετών, πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκστρατεία ανέδειξε τις διαιρέσεις εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, τόσο μεταξύ των διαφορετικών γενεών, όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο, με τους Δημοκρατικούς να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την πληγείσα εικόνα τους.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν αν θα παραχωρήσουν στους Δημοκρατικούς νομοθέτες την εξουσία να ανασχεδιάσουν τον εκλογικό χάρτη των εδρών του Κογκρέσου, διευρύνοντας τη μάχη για την ανακατανομή των περιφερειών που μπορεί να καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Οι Δημοκρατικοί παρακολουθούν ιδιαίτερα προσεκτικά τα αποτελέσματα, καθώς το κόμμα παραμένει εκτός εξουσίας στην Ουάσιγκτον και αναζητά συναίνεση για την καλύτερη στρατηγική εξόδου από την πολιτική του κρίση.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία των εκλογών, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα – ο πιο δημοφιλής ακόμη πολιτικός των Δημοκρατικών – ηγήθηκε εκστρατειών της τελευταίας στιγμής το Σαββατοκύριακο σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να εκλέξουν Δημοκρατικούς ώστε να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε «παρανομία» του Ρεπουμπλικανού Τραμπ.

«Η κατάσταση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι κακή», δήλωσε ο Λάρυ Σαμπάτο, διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. «Χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερη ενθάρρυνση».

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων φαίνεται υψηλή

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν νωρίς σε Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ — αριθμοί πολύ υψηλότεροι από αυτούς πριν από τέσσερα χρόνια.

Στη Νέα Υόρκη, 735.000 ψηφοδέλτια είχαν ήδη κατατεθεί, σύμφωνα με το εκλογικό συμβούλιο της πόλης — πάνω από τετραπλάσια από το 2021.

Η εκλογική αναμέτρηση του Νιου Τζέρσεϊ έχει εξελιχθεί στη πιο αμφίρροπη, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Δημοκρατική Μίκι Σέριλ, βουλευτή και πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού, να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού Τζακ Σιαταρέλι, πρώην πολιτειακού νομοθέτη και ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης.

Η εκστρατεία έσπασε ρεκόρ δαπανών σε επίπεδο πολιτείας, με τα εθνικά κόμματα να δαπανούν εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των υποψηφίων τους.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς φαίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές.

Στη Βιρτζίνια, η πρώην Δημοκρατική βουλευτής Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ προηγείται άνετα της Ρεπουμπλικανής αντικυβερνήτη Γουίνσομ Έαρλ-Σίαρς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Μαμντάνι διατηρεί επίσης διψήφιο προβάδισμα έναντι του Cuomo, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίβα, 71 ετών, βρίσκεται στη μακρινή τρίτη θέση στις περισσότερες έρευνες.

Στην Καλιφόρνια, η Πρόταση 50, που θα υιοθετήσει νέο εκλογικό χάρτη υποστηριζόμενο από τους Δημοκρατικούς – επιδιώκοντας να ανατρέψει πέντε Ρεπουμπλικανικές έδρες ως απάντηση σε παρόμοια ενέργεια του Τέξας – αναμένεται επίσης να εγκριθεί.

Στο επίκεντρο των αναμετρήσεων το κόστος ζωής και ο οι πολιτικές του Τραμπ

Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα της Τρίτης θα προσφέρουν ορισμένες ενδείξεις για το κλίμα των ψηφοφόρων, αλλά οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν έναν ολόκληρο χρόνο — μια «αιωνιότητα» στην απρόβλεπτη εποχή Τραμπ.

«Η αντίθεση που ακούγεται σε αυτές τις εκλογές είναι παρόμοια με αυτή που μπορεί να ακούσουμε του χρόνου», δήλωσε ο υπεύθυνος στρατηγικής των Δημοκρατικών Τζέσι Φέργκιουσον.

«Συνήθως, το πλαίσιο αυτών των εκλογών είναι διδακτικό, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα δεν έχουν από μόνα τους προγνωστικό χαρακτήρα».

Οι εκλογές για το Κογκρέσο θα διεξαχθούν και στις 50 πολιτείες, σε περιφέρειες τόσο Ρεπουμπλικανικές όσο και Δημοκρατικές.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να συμβεί στη Βιρτζίνια ή το Νιου Τζέρσεϊ που να μπορεί να μας πει πολλά για το τι θα συμβεί σε μια εκλογική περιφέρεια του Μιζούρι ή σε μια γερουσιαστική εκλογή στο Μέιν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός σχεδιαστής στρατηγικής Ντάγκλας Χάι.

Για τους Δημοκρατικούς, οι υποψήφιοι της Τρίτης αποτελούν ευκαιρία για αξιολόγηση διαφορετικών στρατηγικών.

Η Στανμπέργκερ και η Σέριλ, και οι δύο μετριοπαθείς Δημοκρατικές με εμπειρία στην εθνική ασφάλεια, έχουν θέσει τον Τραμπ στο επίκεντρο των εκστρατειών τους, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την αγανάκτηση για την ατζέντα του.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ «πάγωσε» δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για μια νέα σιδηροδρομική σήραγγα μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης, ενώ απείλησε με απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, πολλοί εκ των οποίων κατοικούν στη Βιρτζίνια.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι, με μια αντισυστημική καμπάνια, προτείνει ριζοσπαστικότερες αριστερές πολιτικές, όπως πάγωμα των ενοικίων για σχεδόν 1 εκατ. διαμερίσματα, φορολόγηση των πλουσίων και δωρεάν αστική συγκοινωνία στη Νέα Υόρκη.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/11), ο Τραμπ υποστήριξε τον Κουόμο, καλώντας τους υποστηρικτές του να τον ψηφίσουν και επαναλαμβάνοντας την απειλή να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τη γενέτειρά του αν κερδίσει ο Μαμντάνι.

Παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, και οι τρεις υποψήφιοι εστιάζουν επανειλημμένα στο κόστος ζωής, ένα ζήτημα που παραμένει πρώτο στις ανησυχίες των ψηφοφόρων μετά τις περσινές προεδρικές εκλογές.

«Είτε πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, είτε για τη Βιρτζίνια, είτε για το Νιου Τζέρσεϊ – στην πραγματικότητα, σε όλη τη χώρα – οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι επικεντρώνονται στην οικονομία, στην προσιτότητα και στα ζητήματα που προκαλούν άγχος στους πολίτες σήμερα», δήλωσε ο Κεν Μάρτιν, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, οι εκλογές της Τρίτης αποτελούν τεστ για το αν οι ψηφοφόροι που οδήγησαν τον Τραμπ στη νίκη το 2024 θα εμφανιστούν και πάλι, παρότι ο ίδιος δεν είναι στο ψηφοδέλτιο.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Σιαταρέλι έχει κάνει εκστρατεία σε παραδοσιακά Δημοκρατικές περιοχές, προσπαθώντας να αναπαράγει τα κερδισμένα ερείσματα του Τραμπ στους Αφροαμερικανούς και Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους το 2024.

Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και η Ερλ Σίαρς, που κατεβαίνουν σε πολιτείες με Δημοκρατική κλίση, αντιμετωπίζουν δύσκολο δίλημμα: Αν επικρίνουν τον Τραμπ, ρισκάρουν να χάσουν τους υποστηρικτές του· αν όμως τον υποστηρίξουν ανοιχτά, μπορεί να αποξενώσουν μετριοπαθείς και ανεξάρτητους ψηφοφόρους που αποδοκιμάζουν τις πολιτικές του.

Ο Τραμπ παραμένει αντιδημοφιλής – το 57% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την απόδοσή του, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.

Ωστόσο, αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ενίσχυση των Δημοκρατικών: οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν θα προτιμούσαν Δημοκρατικούς ή Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του 2026.