ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια - Ένα πρώτο τεστ για τον Τραμπ
Ειδήσεις
17:02 - 04 Νοε 2025

Άνοιξαν οι κάλπες σε Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια - Ένα πρώτο τεστ για τον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ψηφοφόροι στο Νιου Τζέρσεϊ και στη Βιρτζίνια επιλέγουν σήμερα (4/11) τους νέους κυβερνήτες τους, σε δύο αναμετρήσεις που θα αποτελέσουν πρώιμο δείκτη της ανταπόκρισης του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ στους εννέα ταραχώδεις μήνες της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια στιγμή, στις δημοτικές εκλογές της Νέας Υόρκης, ο Ζοράν Μαμντάνι, 34 ετών, δημοκρατικός σοσιαλιστής, αντιμετωπίζει τον Άντριου Κουόμο, 67 ετών, πρώην Δημοκρατικό κυβερνήτη, που κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Σύμφωνα με το Reuters, η εκστρατεία ανέδειξε τις διαιρέσεις εντός του Δημοκρατικού Κόμματος, τόσο μεταξύ των διαφορετικών γενεών, όσο και σε ιδεολογικό επίπεδο, με τους Δημοκρατικούς να προσπαθούν να αποκαταστήσουν την πληγείσα εικόνα τους.

Στην Καλιφόρνια, οι ψηφοφόροι καλούνται να αποφασίσουν αν θα παραχωρήσουν στους Δημοκρατικούς νομοθέτες την εξουσία να ανασχεδιάσουν τον εκλογικό χάρτη των εδρών του Κογκρέσου, διευρύνοντας τη μάχη για την ανακατανομή των περιφερειών που μπορεί να καθορίσει ποιο κόμμα θα ελέγχει τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026.

Οι Δημοκρατικοί παρακολουθούν ιδιαίτερα προσεκτικά τα αποτελέσματα, καθώς το κόμμα παραμένει εκτός εξουσίας στην Ουάσιγκτον και αναζητά συναίνεση για την καλύτερη στρατηγική εξόδου από την πολιτική του κρίση.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία των εκλογών, ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα – ο πιο δημοφιλής ακόμη πολιτικός των Δημοκρατικών – ηγήθηκε εκστρατειών της τελευταίας στιγμής το Σαββατοκύριακο σε Νιου Τζέρσεϊ και Βιρτζίνια, προτρέποντας τους ψηφοφόρους να εκλέξουν Δημοκρατικούς ώστε να αντισταθούν σε αυτό που χαρακτήρισε «παρανομία» του Ρεπουμπλικανού Τραμπ.

«Η κατάσταση του Δημοκρατικού Κόμματος είναι κακή», δήλωσε ο Λάρυ Σαμπάτο, διευθυντής του Κέντρου Πολιτικής του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια. «Χρειάζονται όσο το δυνατόν περισσότερη ενθάρρυνση».

Η συμμετοχή των ψηφοφόρων φαίνεται υψηλή

Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν νωρίς σε Βιρτζίνια, Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ — αριθμοί πολύ υψηλότεροι από αυτούς πριν από τέσσερα χρόνια.
Στη Νέα Υόρκη, 735.000 ψηφοδέλτια είχαν ήδη κατατεθεί, σύμφωνα με το εκλογικό συμβούλιο της πόλης — πάνω από τετραπλάσια από το 2021.

Η εκλογική αναμέτρηση του Νιου Τζέρσεϊ έχει εξελιχθεί στη πιο αμφίρροπη, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τη Δημοκρατική Μίκι Σέριλ, βουλευτή και πρώην πιλότο του Πολεμικού Ναυτικού, να διατηρεί οριακό προβάδισμα έναντι του Ρεπουμπλικανού Τζακ Σιαταρέλι, πρώην πολιτειακού νομοθέτη και ιδιοκτήτη μικρής επιχείρησης.

Η εκστρατεία έσπασε ρεκόρ δαπανών σε επίπεδο πολιτείας, με τα εθνικά κόμματα να δαπανούν εκατομμύρια δολάρια για τη στήριξη των υποψηφίων τους.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της βραδιάς φαίνονται λιγότερο ανταγωνιστικές.
Στη Βιρτζίνια, η πρώην Δημοκρατική βουλευτής Αμπιγκέιλ Σπάνμπεργκερ προηγείται άνετα της Ρεπουμπλικανής αντικυβερνήτη Γουίνσομ Έαρλ-Σίαρς, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις.

Ο Μαμντάνι διατηρεί επίσης διψήφιο προβάδισμα έναντι του Cuomo, ενώ ο Ρεπουμπλικανός Κέρτις Σλίβα, 71 ετών, βρίσκεται στη μακρινή τρίτη θέση στις περισσότερες έρευνες.

Στην Καλιφόρνια, η Πρόταση 50, που θα υιοθετήσει νέο εκλογικό χάρτη υποστηριζόμενο από τους Δημοκρατικούς – επιδιώκοντας να ανατρέψει πέντε Ρεπουμπλικανικές έδρες ως απάντηση σε παρόμοια ενέργεια του Τέξας – αναμένεται επίσης να εγκριθεί.

Στο επίκεντρο των αναμετρήσεων το κόστος ζωής και ο οι πολιτικές του Τραμπ

Αναμφίβολα, τα αποτελέσματα της Τρίτης θα προσφέρουν ορισμένες ενδείξεις για το κλίμα των ψηφοφόρων, αλλά οι ενδιάμεσες εκλογές απέχουν έναν ολόκληρο χρόνο — μια «αιωνιότητα» στην απρόβλεπτη εποχή Τραμπ.

«Η αντίθεση που ακούγεται σε αυτές τις εκλογές είναι παρόμοια με αυτή που μπορεί να ακούσουμε του χρόνου», δήλωσε ο υπεύθυνος στρατηγικής των Δημοκρατικών Τζέσι Φέργκιουσον.
«Συνήθως, το πλαίσιο αυτών των εκλογών είναι διδακτικό, ακόμη κι αν τα αποτελέσματα δεν έχουν από μόνα τους προγνωστικό χαρακτήρα».

Οι εκλογές για το Κογκρέσο θα διεξαχθούν και στις 50 πολιτείες, σε περιφέρειες τόσο Ρεπουμπλικανικές όσο και Δημοκρατικές.

«Δεν υπάρχει τίποτα που να συμβεί στη Βιρτζίνια ή το Νιου Τζέρσεϊ που να μπορεί να μας πει πολλά για το τι θα συμβεί σε μια εκλογική περιφέρεια του Μιζούρι ή σε μια γερουσιαστική εκλογή στο Μέιν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός σχεδιαστής στρατηγικής Ντάγκλας Χάι.

Για τους Δημοκρατικούς, οι υποψήφιοι της Τρίτης αποτελούν ευκαιρία για αξιολόγηση διαφορετικών στρατηγικών.
Η Στανμπέργκερ και η Σέριλ, και οι δύο μετριοπαθείς Δημοκρατικές με εμπειρία στην εθνική ασφάλεια, έχουν θέσει τον Τραμπ στο επίκεντρο των εκστρατειών τους, επιχειρώντας να αξιοποιήσουν την αγανάκτηση για την ατζέντα του.

Στο μεταξύ, ο Τραμπ «πάγωσε» δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση για μια νέα σιδηροδρομική σήραγγα μεταξύ Νιου Τζέρσεϊ και Νέας Υόρκης, ενώ απείλησε με απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων, πολλοί εκ των οποίων κατοικούν στη Βιρτζίνια.

Από την πλευρά του, ο Μαμντάνι, με μια αντισυστημική καμπάνια, προτείνει ριζοσπαστικότερες αριστερές πολιτικές, όπως πάγωμα των ενοικίων για σχεδόν 1 εκατ. διαμερίσματα, φορολόγηση των πλουσίων και δωρεάν αστική συγκοινωνία στη Νέα Υόρκη.

Αργά το βράδυ της Δευτέρας (3/11), ο Τραμπ υποστήριξε τον Κουόμο, καλώντας τους υποστηρικτές του να τον ψηφίσουν και επαναλαμβάνοντας την απειλή να διακόψει τη χρηματοδότηση προς τη γενέτειρά του αν κερδίσει ο Μαμντάνι.

Παρά τις ιδεολογικές τους διαφορές, και οι τρεις υποψήφιοι εστιάζουν επανειλημμένα στο κόστος ζωής, ένα ζήτημα που παραμένει πρώτο στις ανησυχίες των ψηφοφόρων μετά τις περσινές προεδρικές εκλογές.

«Είτε πρόκειται για τη Νέα Υόρκη, είτε για τη Βιρτζίνια, είτε για το Νιου Τζέρσεϊ – στην πραγματικότητα, σε όλη τη χώρα – οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι επικεντρώνονται στην οικονομία, στην προσιτότητα και στα ζητήματα που προκαλούν άγχος στους πολίτες σήμερα», δήλωσε ο Κεν Μάρτιν, πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών.

Για τους Ρεπουμπλικανούς, οι εκλογές της Τρίτης αποτελούν τεστ για το αν οι ψηφοφόροι που οδήγησαν τον Τραμπ στη νίκη το 2024 θα εμφανιστούν και πάλι, παρότι ο ίδιος δεν είναι στο ψηφοδέλτιο.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, ο Σιαταρέλι έχει κάνει εκστρατεία σε παραδοσιακά Δημοκρατικές περιοχές, προσπαθώντας να αναπαράγει τα κερδισμένα ερείσματα του Τραμπ στους Αφροαμερικανούς και Λατινοαμερικανούς ψηφοφόρους το 2024.

Ωστόσο, τόσο ο ίδιος όσο και η Ερλ Σίαρς, που κατεβαίνουν σε πολιτείες με Δημοκρατική κλίση, αντιμετωπίζουν δύσκολο δίλημμα: Αν επικρίνουν τον Τραμπ, ρισκάρουν να χάσουν τους υποστηρικτές του· αν όμως τον υποστηρίξουν ανοιχτά, μπορεί να αποξενώσουν μετριοπαθείς και ανεξάρτητους ψηφοφόρους που αποδοκιμάζουν τις πολιτικές του.

Ο Τραμπ παραμένει αντιδημοφιλής – το 57% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την απόδοσή του, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις.
Ωστόσο, αυτό δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε ενίσχυση των Δημοκρατικών: οι ερωτηθέντες εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν θα προτιμούσαν Δημοκρατικούς ή Ρεπουμπλικανούς στις εκλογές του 2026.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/11/2025 - 17:35
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Πολιτική

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, αντιπρόεδρος του Τζορτζ Μπους και αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»
Ειδήσεις

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι, αντιπρόεδρος του Τζορτζ Μπους και αρχιτέκτονας του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση
Ειδήσεις

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν
Ειδήσεις

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

NY Times: Η Κίνα φαίνεται προσηλωμένη στη στήριξη της εγχώριας αγοράς τεχνητής νοημοσύνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό,

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ