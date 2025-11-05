Γαλλία: «Συναγερμός» στις αρχές μετά από πτώση αυτοκινήτου σε πεζούς και ποδηλάτες

Ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πεζούς και ποδηλάτες στο νησί διακοπών Île d’Oléron, στα ανοιχτά της δυτικής ακτής της Γαλλίας, αφήνοντας τέσσερις τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο τοπικός δήμαρχος δήλωσε ότι δημιουργήθηκε μονάδα διαχείρισης κρίσης αφού ο ύποπτος φέρεται να στοχοποίησε εσκεμμένα τους πεζούς και τους ποδηλάτες.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένας ντόπιος άνδρας γύρω στα 30, οδήγησε εσκεμμένα προς το μέρος των περαστικών και συνελήφθη αφού ακινητοποιήθηκε με ηλεκτροσόκ (taser).

Σύμφωνα με το BBC, ο άνδρας διένυσε κάποια απόσταση ανάμεσα σε δύο χωριά του νησιού, παρασύροντας αρκετούς ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ένα μικρό κορίτσι, δήλωσε ο δήμαρχος του Dolus d’Oléron, Thibault Brechkoff.

Τελικά εγκατέλειψε το όχημά του και προσπάθησε να του βάλει φωτιά πριν τραπεί σε φυγή, πρόσθεσε ο Brechkoff.

Ο εισαγγελέας του Λα Ροσέλ, Arnaud Laraize, ανέφερε ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στην αστυνομία και ότι φώναξε “Αλλάχου Άκμπαρ” (“Ο Θεός είναι ο ύψιστος”) τη στιγμή της σύλληψής του.

Ο 35χρονος άνδρας κρατείται από την αστυνομία στο Saint-Pierre-d’Oléron με την υποψία απόπειρας ανθρωποκτονίας, ωστόσο οι αντιτρομοκρατικές αρχές της Γαλλίας δεν έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Το Île d’Oléron, ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός, είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της μητροπολιτικής Γαλλίας μετά την Κορσική και συνδέεται με την ηπειρωτική χώρα μέσω οδικής γέφυρας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών Laurent Nuñez δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό και ότι κατευθύνεται προς το σημείο.

Το συμβάν σημειώθηκε γύρω στις 08:45 (τοπική ώρα), ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα στο πίσω μέρος του οχήματος του υπόπτου, βρέθηκε μια φιάλη υδραερίου, αφού αυτός προσπάθησε να το πυρπολήσει.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι είδαν μια σειρά από επεισόδια σε διάφορα σημεία του νησιού, μεταξύ των οποίων στα χωριά Dolus d’Oléron και Saint-Pierre-d’Oléron, τα οποία διαδραματίστηκαν έξω από έναν φούρνο.