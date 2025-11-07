ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Shutdown: Ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παραλύουν τα αμερικανικά αεροδρόμια
Ειδήσεις
22:00 - 07 Νοε 2025

Shutdown: Ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παραλύουν τα αμερικανικά αεροδρόμια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χάος επικρατεί στα μεγαλύτερα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οδηγώντας σε μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) έχει ζητήσει περιορισμό πτήσεων κατά 4%, λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν χωρίς αμοιβή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 4.500 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει, επηρεάζοντας κυρίως τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Ατλάντα, του Λος Άντζελες και του Ντάλας. Παράλληλα, περίπου 80 πτήσεις εσωτερικού έχουν επίσης ακυρωθεί, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές.

Οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε αναθεώρηση των προγραμμάτων τους, εφόσον συνεχιστεί η κυβερνητική παράλυση, ενώ οι ενώσεις εργαζομένων προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de2nvgbe8bn5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπέργκαμ (ΗΠΑ): Έχουμε τα εργαλεία για την επιβολή εμπάργκου στο ρωσικό αέριο
Ειδήσεις

Μπέργκαμ (ΗΠΑ): Έχουμε τα εργαλεία για την επιβολή εμπάργκου στο ρωσικό αέριο

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Πρωθυπουργός διατηρεί δίπλα του τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Γιατί ο Πρωθυπουργός διατηρεί δίπλα του τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο
Ειδήσεις

Σήμα Τραμπ για πιθανή εξαίρεση της Ουγγαρίας από το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 14 Νοεμβρίου
Εργασιακά

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 14 Νοεμβρίου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πετρέλαιο: Στα «κόκκινα» τα αποθέματα από τον Ιούλιο λόγω Ορμούζ
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Στα «κόκκινα» τα αποθέματα από τον Ιούλιο λόγω Ορμούζ

«Πετάνε» οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια: Ανησυχία για καύσιμα και ελλείψεις
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

«Πετάνε» οι τιμές στα αεροπορικά εισιτήρια: Ανησυχία για καύσιμα και ελλείψεις

Λέσβος: Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι – Βασικές ελλείψεις στα ράφια
Ειδήσεις

Λέσβος: Ανυποχώρητοι οι κτηνοτρόφοι – Βασικές ελλείψεις στα ράφια

Politico: Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις λόγω της κρίσης στα καύσιμα
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Politico: Ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες περικόπτουν πτήσεις λόγω της κρίσης στα καύσιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ