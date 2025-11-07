Shutdown: Ελλείψεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παραλύουν τα αμερικανικά αεροδρόμια

Χάος επικρατεί στα μεγαλύτερα αεροδρόμια των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς το παρατεταμένο κυβερνητικό shutdown έχει προκαλέσει σοβαρές ελλείψεις σε ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οδηγώντας σε μαζικές ακυρώσεις και καθυστερήσεις πτήσεων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) έχει ζητήσει περιορισμό πτήσεων κατά 4%, λόγω έλλειψης προσωπικού, καθώς χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι παραμένουν χωρίς αμοιβή.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πάνω από 4.500 πτήσεις από και προς τις ΗΠΑ έχουν ακυρωθεί ή καθυστερήσει, επηρεάζοντας κυρίως τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, της Ατλάντα, του Λος Άντζελες και του Ντάλας. Παράλληλα, περίπου 80 πτήσεις εσωτερικού έχουν επίσης ακυρωθεί, με τους επιβάτες να αντιμετωπίζουν πολύωρες αναμονές.

Οι αεροπορικές εταιρείες δηλώνουν ότι ενδέχεται να προχωρήσουν σε αναθεώρηση των προγραμμάτων τους, εφόσον συνεχιστεί η κυβερνητική παράλυση, ενώ οι ενώσεις εργαζομένων προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί αν δεν αποκατασταθεί σύντομα η λειτουργία των ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

