Ερντογάν: Εύχομαι να τηρηθούν οι υποσχέσεις για τα F-35 - «Προχωρούν καλά» οι διαπραγματεύσεις για Eurofighter

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο ενίσχυσης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, δηλώνοντας πως οι συνομιλίες με το Λονδίνο και το Βερολίνο για την προμήθεια Eurofighter βρίσκονται σε καλό δρόμο, ενώ παράλληλα εξετάζεται η αγορά μεταχειρισμένων μαχητικών από το Κατάρ και το Ομάν.

«Δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πάνε καλά. Με τη Βρετανία και τη Γερμανία έχουμε κάνει θετικά βήματα. Αν ολοκληρωθούν οι συμφωνίες, θα είναι πολύ θετικές εξελίξεις για τη χώρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την αγορά των Eurofighter Typhoon.

Στροφή σε πολλαπλές πηγές για τον αεροπορικό στόλο

Σύμφωνα με πληροφορίες του edotourkia, η Άγκυρα επιχειρεί να ενισχύσει τον αεροπορικό της στόλο μέσα από πολλαπλές πηγές, επιδιώκοντας μια πιο «ευέλικτη» στρατηγική αμυντικών προμηθειών. Πέρα από τα Eurofighter, η Τουρκία συνεχίζει την παραγωγή και αναβάθμιση των F-16, προχωρά στην ανάπτυξη του εγχώριου μαχητικού 5ης γενιάς KAAN, ενώ παράλληλα διερευνά τη δυνατότητα προμήθειας μεταχειρισμένων μαχητικών αεροσκαφών από φιλικές χώρες του Κόλπου, όπως το Κατάρ και το Ομάν.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τις καθυστερήσεις και τα πολιτικά εμπόδια που έχουν προκύψει γύρω από το πρόγραμμα F-35, από το οποίο η Τουρκία είχε αποκλειστεί το 2019, μετά την αγορά του ρωσικού συστήματος S-400.

Εύχομαι να τηρηθούν οι υποσχέσεις για τα F-35

Ο κ. Ερντογάν, αναφερόμενος στις πρόσφατες συνομιλίες του με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο επανένταξης της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

«Στις τελευταίες συνομιλίες μας με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάναμε καλές κινήσεις. Εύχομαι οι υποσχέσεις που δόθηκαν να τηρηθούν και να αποκτήσουμε ισχυρή δυνατότητα με τα F-35», ανέφερε, δείχνοντας ότι η Άγκυρα διατηρεί ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας με την Ουάσινγκτον.

Η «αυτοδυναμία» της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας

Ο Τούρκος πρόεδρος στάθηκε ιδιαίτερα στη ραγδαία ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, υποστηρίζοντας ότι η Τουρκία έχει πλέον τη δυνατότητα να καλύψει σημαντικό μέρος των επιχειρησιακών της αναγκών με δικά της μέσα.

«Χάρη στα βήματα που κάνουμε στην αμυντική βιομηχανία, αποκτούμε μεγάλες δυνατότητες. Η τεχνική μας πρόοδος θα είναι καθοριστική για το μέλλον», υπογράμμισε, επαναλαμβάνοντας το αφήγημά του για μια «ανεξάρτητη Τουρκία στην άμυνα».

Η νέα στρατηγική της Άγκυρας δείχνει πως επιδιώκει όχι μόνο την ενίσχυση της πολεμικής της αεροπορίας, αλλά και τη διπλωματική αξιοποίηση των εξοπλιστικών συμφωνιών. Οι συνομιλίες με χώρες του ΝΑΤΟ, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, αλλά και με κράτη του Κόλπου, εντάσσονται σε μια ευρύτερη προσπάθεια να «σπάσει» η απομόνωση που προκάλεσε η υπόθεση των S-400.

Παράλληλα, η Τουρκία επιδιώκει να προβάλλει τη νέα της ταυτότητα ως δύναμη που συνδυάζει την τεχνολογική πρόοδο με μια πιο ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.