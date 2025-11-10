ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σύγκρουση θεσμών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό: Η Κομισιόν επιδιώκει νέο θεσμικό διάλογο για το ΠΔΠ 2028-2034
Ειδήσεις
15:52 - 10 Νοε 2025

Σύγκρουση θεσμών για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό: Η Κομισιόν επιδιώκει νέο θεσμικό διάλογο για το ΠΔΠ 2028-2034

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μήνυμα για ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνοχής και ανάγκη θεσμικού διαλόγου απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστολή της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προς την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα και την πρωθυπουργό της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν.

Η επιστολή, που εστάλη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου και δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα (10/11), αποτελεί νέα πολιτική παρέμβαση της Κομισιόν ενόψει της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028–2034.

Η Επιτροπή εκτιμά ότι το ισχύον μοντέλο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δεν επαρκεί πλέον για να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις – από την οικονομική ανάκαμψη και την πράσινη μετάβαση μέχρι τη στήριξη της Ουκρανίας – και ζητά έναν πιο ευέλικτο, διαφανή και δημοκρατικό μηχανισμό χρηματοδότησης.

Οι εστίες έντασης ανάμεσα στους θεσμούς

Η συζήτηση για το νέο ΠΔΠ έχει προκαλέσει σημαντικές διαφωνίες ανάμεσα στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, με τρεις βασικούς άξονες αντιπαράθεσης:

Το μέγεθος και η κατανομή του ΠΔΠ: Η Επιτροπή τονίζει ότι η κοινή δανειοδότηση που χρηματοδότησε το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να αποπληρωθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ οι εθνικοί προϋπολογισμοί δεν μπορούν μόνοι τους να διαχειριστούν τις διασυνοριακές κρίσεις.

Ο ρόλος των θεσμών: Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά μεγαλύτερη συμμετοχή στη διακυβέρνηση και στον έλεγχο των επενδυτικών προγραμμάτων, ενώ το Συμβούλιο κρατά πιο συγκρατημένη στάση.

Οι αγροτικές και περιφερειακές ενισχύσεις: Οι συζητήσεις επικεντρώνονται στη διαφάνεια, τη συνέχιση της χρηματοδότησης και τον έλεγχο της διάθεσης των κονδυλίων. Η Κομισιόν επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι περιφέρειες και οι τοπικές αρχές θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στη διαμόρφωση όσο και στην αξιολόγηση των σχεδίων.

Οι κύριες προτάσεις της Επιτροπής

Στην επιστολή της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταθέτει μια σειρά από σημαντικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της λογοδοσίας του νέου δημοσιονομικού πλαισίου:

  • Διασφάλιση ελάχιστων κονδυλίων για τη γεωργία, ύψους 300 δισ. ευρώ, με ειδική έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες και αγροτικές περιοχές.
  • Θέσπιση πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, που θα εμπλέκει ενεργά τις περιφέρειες στη διαμόρφωση και εφαρμογή των επενδυτικών σχεδίων.
  • Δημιουργία “μηχανισμού καθοδήγησης” (steering mechanism), μέσω ετήσιας στρατηγικής έκθεσης της Επιτροπής για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές προτεραιότητες, η οποία θα οδηγεί σε θεσμικό διάλογο (“τρίλογο”) μεταξύ Επιτροπής, Συμβουλίου και Κοινοβουλίου πριν από κάθε ετήσιο προϋπολογισμό.
  • Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, με αυξημένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον έλεγχο της διάθεσης των κονδυλίων και των νέων εταιρικών προγραμμάτων.

Οι πολιτικές ισορροπίες και τα επόμενα βήματα

Η πρωτοβουλία της Επιτροπής αναδεικνύει την ένταση στις σχέσεις μεταξύ Κομισιόν, Ευρωβουλής και Συμβουλίου, καθώς κάθε θεσμός επιχειρεί να διασφαλίσει ισχυρότερο ρόλο στη νέα οικονομική αρχιτεκτονική της ΕΕ.

Η φον ντερ Λάιεν υπογραμμίζει ότι η ισορροπία αυτή είναι κρίσιμη για να διατηρηθεί η θεσμική συνοχή της Ένωσης, αλλά και για να κατανεμηθούν δίκαια οι επενδύσεις σε όλη την Ευρώπη την περίοδο 2028–2034.

Η επιστολή ολοκληρώνεται με πρόσκληση σε θεσμική συνάντηση των τριών οργάνων, με στόχο να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία για το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία των εξουσιών που ορίζουν οι Συνθήκες της ΕΕ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη
Πολιτική

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν
Ειδήσεις

Σε τροχιά στασιμοπληθωρισμού η Ευρώπη – Τα «καμπανάκια» της Κομισιόν

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες
Ειδήσεις

Καταγγελίες κατά Meta, TikTok και Google για ανεπαρκή προστασία των καταναλωτών από απάτες

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%
Οικονομία

Κομισιόν για ελληνική οικονομία: «Φρενάρει» η ανάπτυξη με άλμα του πληθωρισμού στο 3,7%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

Πολιτική
23/05/2026 - 10:00

Πώς αναδιαμορφώνει το κόμμα Καρυστιανού τον «χάρτη» της αντισυστημικής ψήφου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ