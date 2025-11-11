Politico: Λεπτές ισορροπίες Φον ντερ Λάιεν για τον προϋπολογισμό, σε ένα ασταθές Ευρωκοινοβούλιο

Αντιμέτωπη με ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ενισχυθεί και σκοπεύει να καταψηφίσει τα σχέδιά της για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε παραχωρήσεις. Οι αλλαγές που έκανε στην πρόταση προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις κεντρώες ομάδες στο Κοινοβούλιο, χωρίς όμως να προκαλέσουν αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ωστόσο, οι βουλευτές ήδη δίνουν σήμα ότι θα επιστρέψουν ζητώντας περισσότερα. Η υποχώρηση στις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου δείχνει τη νέα δυναμική που διαμορφώνεται μεταξύ των κύριων θεσμών της ΕΕ, με τη Φον ντερ Λάιεν να δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε μια συνέλευση που πλέον έχει πιο δεξιά κατεύθυνση από ποτέ και που έχει ήδη επιχειρήσει να την ανατρέψει αρκετές φορές. Αυτό δείχνει ότι χρειάζεται το Κοινοβούλιο στο πλευρό της και είναι πρόθυμη να κάνει τα πάντα για να το εξασφαλίσει.

Οι ευρωβουλευτές ήταν ανήσυχοι για εβδομάδες σχετικά με τα σχέδια για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ. Πολλοί εξοργίστηκαν με τον τρόπο που η Επιτροπή ήθελε να διαχειριστεί τα κονδύλια για τις περιφέρειες και τους αγρότες και απείλησαν να καταψηφίσουν τα σχέδια την Πέμπτη. Για να προλάβει αυτή την εξέγερση, την Κυριακή η von der Leyen πρότεινε αρκετές αλλαγές στην αρχική πρόταση, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής ενός «αγροτικού στόχου» για τις δαπάνες των κρατών-μελών στον αγροτικό τομέα και της παροχής μεγαλύτερης εξουσίας στους περιφερειακούς ηγέτες για τον τρόπο διανομής των κονδυλίων.

Η συμφωνία έδειξε ότι η Φον ντερ Λάιεν ήταν πρόθυμη να υποχωρήσει σε πολλές από τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, μια σπάνια κίνηση από την Επιτροπή σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων για τον προϋπολογισμό. Οι προηγούμενες διαπραγματεύσεις είχαν δει το Κοινοβούλιο να αγνοείται σχεδόν πλήρως σε μεγάλο μέρος της διαδικασίας.

Βοήθησε το γεγονός ότι πολλές από τις αλλαγές ήταν ήδη στην «λίστα επιθυμιών» ορισμένων κρατών-μελών της ΕΕ και πιθανότατα θα εντάσσονταν στο κείμενο ούτως ή άλλως. Οι αλλαγές αυτές θα προστεθούν τώρα στο νομικό κείμενο από το Συμβούλιο, καθώς η ανάκληση και επανακατάθεση της πρότασης της Επιτροπής θα καθυστερούσε σημαντικά τη διαδικασία.

Ωστόσο, πολλοί βουλευτές εξακολουθούν να διαμαρτύρονται ότι θέλουν μεγαλύτερη συμμετοχή στον τρόπο διαμόρφωσης του προϋπολογισμού. «Η πρόταση για τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αδύναμη. Πρέπει να αποκτήσουμε περισσότερη εξουσία απόφασης, όχι μη δεσμευτικές ομάδες εργασίας και καφέδες», δήλωσε ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων και ειδικός στον προϋπολογισμό Rasmus Andresen. «Το μεγάλο ερώτημα είναι αν το Συμβούλιο θα αποδεχθεί τις επιπλέον ιδέες ή όχι».

Φέτος έχουν υποβληθεί τρεις προτάσεις μομφής κατά της von der Leyen από το Κοινοβούλιο και ενώ τις απέκρουσε όλες άνετα, οι κινήσεις αυτές αποκάλυψαν βαθιές διαιρέσεις στη κεντρώα συμμαχία που παραδοσιακά την υποστηρίζει. Έτσι, η Φον Ντερ Λάιεν δίνει πλέον μεγαλύτερη προσοχή στις απαιτήσεις των ευρωβουλευτών από την Επιτροπή.

Το μέγεθος των δεξιών και ακροδεξιών ομάδων αυξήθηκε στις τελευταίες εκλογές, αποσταθεροποιώντας την κεντρώα πλειοψηφία που συνήθως την υποστηρίζει, η δική της πολιτική οικογένεια, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, μαζί με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και τους Φιλελεύθερους του Renew. Το EPP έχει απειλήσει επανειλημμένα να συμμαχήσει με την ακροδεξιά, σπέρνοντας δυσπιστία και αναστατώνοντας τις διαπραγματεύσεις.

«Αυτό είναι το πιο ασταθές Κοινοβούλιο που υπήρξε ποτέ. Είναι πολύ δύσκολο για την Επιτροπή να προβλέψει τις κινήσεις τους και τι να περιμένει από τις ψηφοφορίες, κάτι που δημιουργεί μεγάλη απογοήτευση στο Berlaymont», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ όταν οι κεντρώοι απέτυχαν να υποστηρίξουν συμφωνία για κανόνες πράσινης πολιτικής για τις επιχειρήσεις, κεντρικής σημασίας για την ατζέντα της Φον Ντερ Λάιεν.

Θέτοντας προηγούμενο

Με το να ικανοποιεί το Κοινοβούλιο σχετικά με τον προϋπολογισμό, προτείνοντας αλλαγές που είναι αποδεκτές και για τα κράτη-μέλη της ΕΕ, η Φον Ντερ Λάιεν έχει αποφύγει προς το παρόν μια «μάχη» μεταξύ των συννομοθετών της ΕΕ.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Balazs Ujvari, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ «άκουσε αυτές τις συζητήσεις και τις θέσεις που διατυπώθηκαν από διάφορους φορείς».

Από τη μία πλευρά βρίσκεται το Συμβούλιο της ΕΕ, που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη. Θέλει να προστατεύσει τη θέση του ως κορυφαίο όργανο της ΕΕ και θεωρεί ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει απλώς να επικυρώνει τον προϋπολογισμό αφού συμφωνηθεί από τις εθνικές πρωτεύουσες (όπως προβλέπεται από τους επίσημους κανόνες της ΕΕ).

Από την άλλη πλευρά; Το πιο πολωμένο Κοινοβούλιο στην ιστορία, αποφασισμένο να εξασφαλίσει εξουσία και να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο.

«Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εξουσία συναίνεσής μας … θα ήμασταν ανόητοι αν δεν την χρησιμοποιούσαμε», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος του Κοινοβουλίου μετά τις παραχωρήσεις της Επιτροπής, αντανακλώντας τη γνώμη πολλών συναδέλφων του. «Το Συμβούλιο δεν πρέπει να παίζει πολύ με τον θεσμικό ρόλο ... έχουμε την εξουσία, οπότε θα τη χρησιμοποιήσουμε μέχρι τέλους για να πάρουμε περισσότερες παραχωρήσεις».

Αυτό αντανακλά τους φόβους των διπλωματών της ΕΕ που εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη, οι οποίοι τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προειδοποιήσει την Επιτροπή να μην υποκύψει στις απαιτήσεις των ευρωβουλευτών.

«Η επιστολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [που διατυπώνει τις ανησυχίες τους και στάλθηκε στα τέλη Οκτωβρίου] δεν έχει καμία σχέση με τη γεωργία και τις περιφέρειες. Πρόκειται για έναν δια-θεσμικό αγώνα», δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ένας διπλωμάτης της ΕΕ. «Χρησιμοποιούν την αδυναμία της Επιτροπής για να ενισχύσουν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό».

«Ως γενική πρακτική, η Επιτροπή λειτουργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής, έτοιμη να προχωρήσει τα θέματα προτείνοντας σαφείς και στοχευμένες προτάσεις», πρόσθεσε.

Περισσότερες απαιτήσεις στο μέλλον

Ενώ ο κύριος διαπραγματευτής για τον προϋπολογισμό, ο ευρωβουλευτής του EPP Siegfried Mureșan, βιάστηκε να δηλώσει νίκη για το Κοινοβούλιο, αξιωματούχοι από τις ομάδες S&D και Renew ήδη ετοιμάζουν μελλοντικές απαιτήσεις. Τις ακριβείς θα καθορίσουν οι ηγεσίες των ομάδων τις επόμενες ημέρες.

«Εκτιμούμε τις προσπάθειες της Προέδρου Φον Ντερ Λάιεν να αντιμετωπίσει τα ζητήματα», δήλωσε ένας αξιωματούχος των S&D, αλλά η πρόταση χαρακτηρίζεται ως «επιφανειακή αλλαγή που δεν αγγίζει τις πραγματικές ανησυχίες που εκφράστηκαν στην επιστολή των ηγετών».

Ο αξιωματούχος τόνισε επίσης ότι «ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παραμένει περιορισμένος» και ότι οι Σοσιαλιστές θέλουν μεγαλύτερο ρόλο στον καθορισμό του πώς θα διατίθενται τα κονδύλια της ΕΕ.

«Ο βασικός μας στόχος είναι ένας φιλόδοξος προϋπολογισμός, κατάλληλος για τις προκλήσεις του τρέχοντος παγκόσμιου περιβάλλοντος και που να εξυπηρετεί τους πολίτες μας. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια τροποποιημένη πρόταση που να αντικατοπτρίζει ουσιαστικά τα βασικά αιτήματα του Κοινοβουλίου», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ένας φιλελεύθερος αξιωματούχος υποστήριξε ότι η ομάδα του επιθυμεί να δει περισσότερες πηγές εσόδων που δημιουργούνται σε επίπεδο ΕΕ για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού, όπως φόρους σε επίπεδο ΕΕ, και μια πιο δεσμευτική συμμετοχή των περιφερειακών κυβερνήσεων στον τρόπο που οι εθνικές πρωτεύουσες ξοδεύουν τα κονδύλια της Ένωσης. «Η έγκριση της Renew συνδέεται επίσης με αυτό», πρόσθεσε ο αξιωματούχος.