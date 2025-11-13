Κυπριακό: Ο Ερντογάν επιμένει στη λύση της διχοτόμησης – Σε διαφορετική γραμμή ο Ερχιουρμάν
18:52 - 13 Νοε 2025

Κυπριακό: Ο Ερντογάν επιμένει στη λύση της διχοτόμησης – Σε διαφορετική γραμμή ο Ερχιουρμάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε την Πέμπτη (13/11) ότι η Άγκυρα θεωρεί πως ο πιο ρεαλιστικός τρόπος επίλυσης του Κυπριακού είναι η ύπαρξη δύο κρατών. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «δεν υπάρχει λόγος» να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις που «δεν πρόκειται να αποφέρουν κανένα αποτέλεσμα».

Ο Ερντογάν έκανε τις δηλώσεις αυτές δίπλα στον Τουφάν Ερχιουρμάν, τον νεοεκλεγέντα Τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος έχει δεσμευθεί να εξετάσει μια λύση υπέρ της ομοσπονδίας, την οποία υποστηρίζει διαχρονικά ο ΟΗΕ, για να τερματιστεί η σχεδόν 50ετής διαίρεση της Κύπρου.

Ερχιουρμάν: «Ο δρόμος για λύση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις»

Από την πλευρά του, ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν, στις κοινές δηλώσεις, είπε:

«Όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος, οι σχέσεις της ΤΔΒΚ με την Τουρκία είναι τόσο ιδιαίτερες που δεν μπορούν να συγκριθούν με τις σχέσεις μας με άλλα κράτη. Οι Πρόεδροι της ΤΔΒΚ, σε κάθε περίοδο, πραγματοποίησαν την πρώτη τους επίσκεψη στην Τουρκία. Φυσικά, ως ο νέος πρόεδρος της ΤΔΒΚ, έτσι έγινε και στη δική μου θητεία. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που πραγματοποιώ αυτή την επίσκεψη σήμερα.

Θέλω να υπογραμμίσω ότι, για μένα, ένα από τα σημαντικότερα καθήκοντα θα είναι να κάνω περισσότερο γνωστή τη χώρα μου και τον λαό μου στην τουρκική κοινή γνώμη, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τους δεσμούς αδελφοσύνης μας.»

«Ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου αυξάνεται ο εξοπλισμός στο νότιο τμήμα της Κύπρου, η Τουρκία παραμένει –όπως και στο παρελθόν– σημαντικός παράγοντας στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Ο τουρκοκυπριακός λαός, βάσει του καθεστώτος του, έχει δικαίωμα κυριαρχίας σε ολόκληρη την Κύπρο.

Υπάρχει ένα πρόβλημα που εδώ και δεκαετίες δεν έχει λυθεί. Αυτό το πρόβλημα δεν επηρεάζει μόνο τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους, αλλά και όσους αναζητούν ειρήνη στην περιοχή. Ο δρόμος για λύση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις.»

Τελευταία τροποποίηση στις 13/11/2025 - 19:30
