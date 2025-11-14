ΕΕ: Προτείνει την εκπαίδευση και ανάπτυξη 3000 Παλαιστίνιων αστυνομικών στη Γάζα
Ειδήσεις
16:06 - 14 Νοε 2025

ΕΕ: Προτείνει την εκπαίδευση και ανάπτυξη 3000 Παλαιστίνιων αστυνομικών στη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα μια πρόταση σύμφωνα με την οποία το μπλοκ θα αναλάβει την πρωτοβουλία για την εκπαίδευση 3.000 Παλαιστίνιων αστυνομικών, με στόχο την μελλοντική τους ανάπτυξη στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Reuters, σε ένα κείμενο που συνέταξε η διπλωματική υπηρεσία της ΕΕ ενόψει της συνεδρίασης των υπουργών στις 20 Νοεμβρίου, αξιωματούχοι παρουσίασαν επιλογές για τη συμβολή στην εφαρμογή ενός σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, το οποίο έχει προτείνει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο στην πρώτη φάση του σχεδίου, αλλά η εφαρμογή των επόμενων τμημάτων της συμφωνίας παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη.

Στο έγγραφο, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης παρουσιάζει προτάσεις για την επέκταση των δύο πολιτικών αποστολών της ΕΕ στην περιοχή, οι οποίες εστιάζουν στην υποστήριξη της διαχείρισης συνόρων και στις μεταρρυθμίσεις της αστυνόμευσης και της δικαιοσύνης υπό την Παλαιστινιακή Αρχή (ΠΑ).

Η αστυνομική αποστολή της ΕΕ θα μπορούσε «να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση της παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης στη Γάζα, παρέχοντας άμεση εκπαίδευση και υποστήριξη σε περίπου 3.000 Παλαιστίνιους αστυνομικούς (που βρίσκονται στη μισθοδοσία της ΠΑ) από τη Γάζα, με προοπτική την εκπαίδευση ολόκληρης της δύναμης των 13.000 αστυνομικών», όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Το κείμενο εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο επέκτασης της πολιτικής αποστολής παρακολούθησης συνόρων της ΕΕ στη Ράφα και σε άλλα σημεία διέλευσης.

Ωστόσο, οι προοπτικές για την προώθηση αυτών των πρωτοβουλιών παραμένουν ασαφείς.

Την Πέμπτη (13/11), η Ρωσία υπέβαλε το δικό της σχέδιο ψηφίσματος στον ΟΗΕ για τη Γάζα, αμφισβητώντας την προσπάθεια των ΗΠΑ να εγκριθεί το αμερικανικό κείμενο που θα υποστήριζε το σχέδιο του Προέδρου Τραμπ.

