Ρωσία: Μεγάλο διυλιστήριο τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικό χτύπημα
18:55 - 18 Νοε 2025

Ρωσία: Μεγάλο διυλιστήριο τίθεται εκτός λειτουργίας μετά από ουκρανικό χτύπημα

Reporter.gr Newsroom
Το διυλιστήριο πετρελαίου της Rosneft στη Ριαζάν, ένα από τα μεγαλύτερα στη Ρωσία, ανέστειλε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά από ουκρανική επίθεση με drone στις 15 Νοεμβρίου.

«Το εργοστάσιο αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας μέχρι το τέλος του μήνα. Δεν έχουν προγραμματιστεί φορτώσεις (πετρελαϊκών προϊόντων) πριν από την 1η Δεκεμβρίου», ανέφερε μία από τις πηγές στο Reuters.

Ο κυβερνήτης της Ριαζάν, Πάβελ Μάλκοφ, δήλωσε το πρωί του Σαββάτου (15/11) ότι «θραύσματα από ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV) προκάλεσαν πυρκαγιά σε μία από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις», χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το όνομα της εγκατάστασης.

Σημειώνεται ότι η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις με drone βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, με στόχο την εξουδετέρωση διυλιστηρίων, αποθηκών και αγωγών πετρελαίου. Ουκρανικά drones έχουν πλήξει τουλάχιστον 17 μεγάλα διυλιστήρια φέτος.

Ωστόσο, η ρωσική επεξεργασία πετρελαίου έχει μειωθεί μόλις κατά 3% φέτος, καθώς τα διυλιστήρια απέφυγαν απότομη πτώση της παραγωγής καυσίμων αξιοποιώντας εφεδρική δυναμικότητα ώστε να αντισταθμίσουν τις ζημιές από τα χτυπήματα.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ανάγκασε το διυλιστήριο της Ριαζάν να κλείσει την κύρια μονάδα απόσταξης αργού, η οποία έχει ετήσια δυναμικότητα άνω των 8 εκατομμυρίων μετρικών τόνων, αντιστοιχώντας στο 48% της συνολικής δυναμικότητας του εργοστασίου.

Μια ξεχωριστή μονάδα απόσταξης αργού είχε τεθεί εκτός λειτουργίας από προηγούμενη επίθεση με drone στις 24 Οκτωβρίου, αφαιρώντας το 26% της δυναμικότητας του διυλιστηρίου.

Οι επισκευές στη συγκεκριμένη μονάδα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες μονάδες του εργοστασίου έχουν επίσης διακοπεί, αν και δεν ήταν σαφές αν αυτό οφειλόταν επίσης σε επιθέσεις.

Το διυλιστήριο της Ριαζάν ανέστειλε τις πωλήσεις πετρελαϊκών προϊόντων στο Χρηματιστήριο Αγροτικών Εμπορευμάτων της Αγίας Πετρούπολης από τις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία του χρηματιστηρίου.

Πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι το διυλιστήριο επεξεργάστηκε 13,1 εκατομμύρια τόνους αργού το 2024, αντιπροσωπεύοντας το 4,9% του συνολικού όγκου διύλισης της Ρωσίας, και παρήγαγε 2,2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης, 3,4 εκατομμύρια τόνους ντίζελ και 4,3 εκατομμύρια τόνους μαζούτ.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/2025 - 18:58
