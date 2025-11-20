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Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση: Ο Τραμπ κατηγορεί Δημοκρατικούς για «στασιαστές» &amp; μιλά για θανατική τιμωρία
Ειδήσεις
22:15 - 20 Νοε 2025

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση: Ο Τραμπ κατηγορεί Δημοκρατικούς για «στασιαστές» & μιλά για θανατική τιμωρία

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτική σύγκρουση στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνεται, μετά τις κατηγορίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι ομάδα Δημοκρατικών βουλευτών επέδειξε «στασιαστική συμπεριφορά» επειδή κάλεσε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών να μην υπακούσουν σε «παράνομες εντολές».

Η δήλωση του Τραμπ, που συνοδεύτηκε από αναφορές ακόμα και σε ποινές θανάτου, προκάλεσε σφοδρή αντίδραση από το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χαρακτήρισε την τοποθέτηση «απολύτως σιχαμερή» και επικίνδυνη για τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών.

«ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΑΣΙΑΣΤΩΝ, τιμωρείται με ΘΑΝΑΤΟ!» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ.

«Είναι κακό και επικίνδυνο για τη χώρα μας. Τα λόγια τους δεν γίνεται να επιτραπεί να παραμείνουν αναπάντητα. ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΤΕΟΤΕ +2,34%Σ!!! ΝΑ ΤΟΥΣ ΒΑΛΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ;;;»

Το βίντεο που άναψε φωτιές

Την Τρίτη, έξι Δημοκρατικοί με στρατιωτικό ή υπηρεσιακό παρελθόν δημοσίευσαν βίντεο στο οποίο κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «στρέφει τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων και της κοινότητας πληροφοριών εναντίον του αμερικανικού λαού».
Καλούν δε όσους υπηρετούν σήμερα να αναγνωρίζουν και να αρνούνται εντολές που θεωρούν παράνομες.

Η ομάδα, με επικεφαλής τη γερουσιαστή Ελίσα Σλότκιν, προειδοποίησε ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τον στρατό κινδυνεύει, ενώ κατήγγειλε πως η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τις υπηρεσίες ασφαλείας για πολιτικούς σκοπούς.

Η αντίδραση Τραμπ

Ο πρόεδρος Τραμπ απάντησε με σκληρό ύφος μέσω του Truth Social, χαρακτηρίζοντας τους Δημοκρατικούς «προδότες» και υποστηρίζοντας ότι οι παρεμβάσεις τους συνιστούν «συμπεριφορά στασιαστών που τιμωρείται με θάνατο».

«Δεν γίνεται τα λόγια τους να μείνουν αναπάντητα. Είναι επικίνδυνα για τη χώρα», έγραψε, αφήνοντας υπονοούμενα ακόμα και για ενδεχόμενη φυλάκιση εκλεγμένων αξιωματούχων.

Οι Δημοκρατικοί καταγγέλλουν «εμπρηστική ρητορική»

Οι ηγέτες των Δημοκρατικών στη Βουλή αντέδρασαν άμεσα, κατηγορώντας τον Τραμπ για «βίαιη, επικίνδυνη και εμπρηστική ρητορική» που υπονομεύει τους θεσμούς και στοχοποιεί πολιτικούς αντιπάλους.

Το Δημοκρατικό Κόμμα, μέσω της επίσημης ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο για απροκάλυπτες απειλές κατά εκλεγμένων εκπροσώπων του Κογκρέσου.

Ένταση και στο Κογκρέσο

Το βίντεο έχει προκαλέσει τριγμούς και στους Ρεπουμπλικανούς, με αρκετούς βουλευτές να συντάσσονται με τον πρόεδρο και άλλους να κρατούν αποστάσεις. Η κυβέρνηση κατηγορεί τους έξι Δημοκρατικούς για «υποκίνηση απειθαρχίας» εντός των ενόπλων δυνάμεων, ενώ οι ίδιοι επιμένουν πως υπερασπίζονται το Σύνταγμα και τη νομιμότητα.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να συνεχιστεί, σε μια περίοδο όπου το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/11/2025 - 21:58
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