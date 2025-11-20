Μαμντάνι για τη συνάντηση με τον Τραμπ: Θα συνεργαστώ προς όφελος της Νέας Υόρκης

Λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο νεοεκλεγείς δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, εμφανίστηκε αποφασισμένος να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της πόλης, τονίζοντας ότι ο διάλογος με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση «δεν αφορά πρόσωπα, αλλά πολιτικές».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο 34χρονος δήμαρχος,γνωστός για την προοδευτική, σοσιαλιστική πολιτική του ταυτότητα, ξεκαθάρισε ότι «είναι έτοιμος για όλα» ενόψει της πρώτης, πολυαναμενόμενης συνάντησης με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

«Θα εργαστώ με τον πρόεδρο Τραμπ σε κάθε πρόγραμμα που ωφελεί τους Νεοϋορκέζους. Αλλά εάν μια πρωτοβουλία πλήξει την πόλη μας, θα είμαι ο πρώτος που θα το πει καθαρά», υπογράμμισε.

Αντίπαλοι στην πολιτική, αλλά ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας

Παρά τις έντονες πολιτικές διαφορές τους, με τον Τραμπ να τον κατηγορεί συχνά ως «κομμουνιστή» και να απειλεί με διακοπή ομοσπονδιακών πόρων, η αυριανή συνάντηση φαίνεται να αποτελεί ένα βήμα αποκλιμάκωσης. Σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, η πρωτοβουλία για τη συνάντηση ανήκε στον Μαμντάνι, με τον Λευκό Οίκο να απαντά θετικά από την πρώτη στιγμή.

Ο νέος δήμαρχος δήλωσε ότι σκοπεύει να θέσει με ένταση το ζήτημα του κόστους διαβίωσης, το οποίο χαρακτήρισε «τη μεγαλύτερη κρίση που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι της Νέας Υόρκης».

«Συνάντησα πολλούς συμπολίτες μας που ψήφισαν τον Τραμπ επειδή νιώθουν οικονομική πίεση. Αυτό πρέπει να το ακούσουμε και να το αντιμετωπίσουμε», είπε.

Προεκλογικές δεσμεύσεις και υψηλή συμμετοχή

Ο Μαμντάνι εξελέγη στις 4 Νοεμβρίου συγκεντρώνοντας πάνω από 50% των ψήφων, σε μια εκλογική διαδικασία με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων δεκαετιών — πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες προσήλθαν στις κάλπες, αριθμός που δεν είχε καταγραφεί από το 1969.

Μεταξύ των προτεραιοτήτων του βρίσκονται:

η άμεση αύξηση κατοικιών με ελεγχόμενα ενοίκια,

η ενίσχυση του δικτύου λεωφορείων,

η επέκταση των δωρεάν παιδικών σταθμών.

Εύθραυστη ισορροπία

Παρότι οι σχέσεις της πόλης με τον Λευκό Οίκο δοκιμάζονται συχνά, τα τελευταία 24ωρα και οι δύο πλευρές δείχνουν να επιδιώκουν έναν ελάχιστο κοινό βηματισμό. Ο Τραμπ, σε πρόσφατη δήλωσή του, είπε πως «θέλει να πάνε όλα καλά για τη Νέα Υόρκη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας.

Το αυριανό τετ-α-τετ αναμένεται να αποτελέσει την πρώτη πραγματική δοκιμασία της σχέσης αυτής, μια σχέση που ο νέος δήμαρχος χαρακτηρίζει «θεσμική, όχι προσωπική» και κρίσιμη για το μέλλον της πόλης.