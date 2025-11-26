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Καταστροφικές πλημμύρες σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Μαλαισία: Δεκάδες νεκροί και εκατομμύρια πληγέντες
Ειδήσεις
18:34 - 26 Νοε 2025

Καταστροφικές πλημμύρες σε Ταϊλάνδη, Ινδονησία και Μαλαισία: Δεκάδες νεκροί και εκατομμύρια πληγέντες

Reporter.gr Newsroom
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Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρές πλημμύρες σε περιοχές της Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας και της Μαλαισίας – και τα ύδατα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Πιο αναλυτικά, στις πληγείσες περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας η κατάσταση επιδεινώνεται και δεκάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί. Ειδικότερα, ιδιαίτερα επηρεασμένο είναι το νότιο τμήμα της Ταϊλάνδης, το οποίο έχει κηρυχθεί σε «περιοχή καταστροφής». Συνολικά, η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας κάνει λόγο για εκατομμύρια πληγέντες μετά τις πρόσφατες καταρρακτώδεις βροχές του μουσώνα – τις ισχυρότερες των τελευταίων ετών.

Η εφημερίδα Bangkok Post επικαλέστηκε τον Σέρι Σουπρατίτ, ειδικό για την κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση καταστροφών, ο οποίος δήλωσε ότι μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες μέχρι να υποχωρήσουν τα νερά στην περιοχή Χατ Γιάι, στα σύνορα με τη Μαλαισία. «Μόνο το πρωί της Τρίτης [25/11] τα νερά ανέβηκαν σχεδόν δύο μέτρα σε σχέση με τη Δευτέρα [25/11]», τόνισε ο ίδιος.

Η κυβέρνηση διέταξε τη χρήση ελικοπτέρων για την από αέρος ρίψη τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε οικογένειες που έχουν εγκλωβιστεί στα σπίτια τους, ενώ παράλληλα σε πολλές περιοχές οι προμήθειες εξαντλούνται. Σημειώνεται ότι στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετέχει και ο στρατός.

Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας, όπου τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ξαφνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις, ενώ άλλοι αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές. Οι ομάδες διάσωσης παλεύουν να προσεγγίσουν τις πληγείσες περιοχές σε έξι περιφέρειες της επαρχίας Βόρεια Σουμάτρα, όπου οι βροχές του μουσώνα προκάλεσαν υπερχείλιση ποταμών, δημιουργώντας ορμητικά ρεύματα λάσπης, πετρών και δέντρων.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η κατάσταση στην περιφέρεια Νότια Τάπανουλι. Εκεί, πολλές γέφυρες έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές από τα νερά, ενώ πολλοί δρόμοι έχουν αποκλειστεί· αυτοκίνητα και συντρίμμια παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Παράλληλα, και στη Μαλαισία, οι πλημμύρες ανάγκασαν πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στην ανατολική επαρχία Κελαντάν, σχεδόν 10.000 άνθρωποι χρειάστηκε να βρουν καταφύγιο σε προσωρινές δομές, σύμφωνα με τις αρχές.

Δύο καιρικά φαινόμενα ευθύνονται κυρίως για την κατάσταση, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία: ο τροπικός κυκλώνας «Κότο», που σχηματίστηκε πάνω από τη Θάλασσα Σούλου μεταξύ Φιλιππίνων και Ινδονησίας· και ένα τροπικό σύστημα καταιγίδων στο στενό της Μαλάκκας. Και τα δύο αυτά φαινόμενα προκάλεσαν σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους, όπως αναφέρει η υπηρεσία.

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Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 19:01
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