Πρόγραμμα SAFE: Τρίτες χώρες σε πίεση χρόνου – Δεν προλαβαίνουν Τουρκία και Ν. Κορέα

Για το πρόγραμμα SAFE και την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Νοεμβρίου, μέσα στην οποία πρέπει να εξεταστούν τα σχετικά αιτήματα, μίλησε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα Άμυνας, Τόμας Ρενιέρ. Όπως εξήγησε, το σχέδιο προχωρά με διαδικασίες κατεπείγοντος, με στόχο να λάβει την τελική έγκριση στο επόμενο Συμβούλιο και στις αρχές του νέου έτους να πραγματοποιηθεί η πρώτη εκταμίευση, ύψους 15% του προϋπολογισμού.

Τουρκία και Νότια Κορέα: εκτός προθεσμίας

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Τουρκία και η Νότια Κορέα έχουν υποβάλει επίσημα αίτημα συμμετοχής, όμως δεν θα προλάβουν τη σχετική προθεσμία, ενώ τα αιτήματά τους εξακολουθούν να βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Όπως σημείωσε ο κ. Ρενιέρ, «η Νότια Κορέα και η Τουρκία πράγματι υπέβαλαν επίσημο αίτημα, αλλά δεν θα προλάβουν τη διορία της Κυριακής, και η Επιτροπή συνεχίζει να τα εξετάζει».

Ηνωμένο Βασίλειο και Καναδάς

Ο εκπρόσωπος επεσήμανε ότι το SAFE είναι ανοικτό σε τρίτες χώρες, με το Ηνωμένο Βασίλειο να μπορεί εκ προεπιλογής να συμμετάσχει έως και σε ποσοστό 35%, ενώ για μεγαλύτερη συμμετοχή απαιτείται συμφωνία. Παρά το γεγονός ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, η δυνατότητα συμμετοχής για το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει ανοικτή μέχρι τις 30 Νοεμβρίου. Όπως ανέφερε, «σε όλη τη διάρκεια των εντατικών συζητήσεων, οι διαπραγματευτές μας συνεργάστηκαν εποικοδομητικά και με καλή πίστη με το Ηνωμένο Βασίλειο, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία». Για τον Καναδά τόνισε ότι συμμετέχει ενεργά στις συνομιλίες και υπάρχει αισιοδοξία πως θα υπάρξει κατάληξη πριν από την Κυριακή.

Τα επόμενα βήματα

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι το πρόγραμμα SAFE έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Η προθεσμία για την κατάθεση των εθνικών σχεδίων είναι η 30ή Νοεμβρίου, τα οποία η Επιτροπή θα εξετάσει τον Δεκέμβριο. Μετά την έγκριση του Συμβουλίου, θα μπορέσει να γίνει η πρώτη εκταμίευση έως 15%, ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Όπως δήλωσε ο κ. Ρενιέρ, «το SAFE είναι ένα εργαλείο επείγοντος χαρακτήρα, άρα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Θα παραλάβουμε τα σχέδια μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και θα τα αξιολογήσουμε άμεσα μέσα στον Δεκέμβριο. Η Επιτροπή αναμένεται να ολοκληρώσει το έργο της μέχρι το τέλος του έτους, όμως στη συνέχεια απαιτείται και η έγκριση του Συμβουλίου πριν μπορέσουμε να εκταμιεύσουμε το αρχικό ποσό έως 15%, ώστε τα κράτη μέλη να ξεκινήσουν την υλοποίηση των έργων».