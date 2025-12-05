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Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική ισορροπία
Πολιτική
19:18 - 05 Δεκ 2025

Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται επιτάχυνση μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομική ισορροπία

Reporter.gr Newsroom
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Συνάντηση με τους πρέσβεις των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ως προσκεκλημένος ομιλητής σε γεύμα που διοργάνωσε η πρεσβεία της Δανίας στην Αθήνα, στο πλαίσιο της προεδρίας της στο Συμβούλιο Υπουργών στην ΕΕ.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις κοινές προκλήσεις της Ευρώπης, αναδεικνύοντας ως σημαντική προτεραιότητα την ανάγκη ολοκλήρωσης της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «η μη υλοποίηση της αποτελεί τη μεγαλύτερη χαμένη ευκαιρία της εποχής μας. Είναι στην πραγματικότητα το βασικό στοιχείο πολιτικής στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε».

Ταυτόχρονα, ο κ. Πιερρακάκης τόνισε τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, της υιοθέτησης του ψηφιακού ευρώ και της απλοποίησης της γραφειοκρατίας, μιας διαδικασίας που πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο κάθε κράτους - μέλους. «Η Ευρώπη χρειάζεται ένα ισχυρό σημείο αναφοράς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς αυτό μεταβαίνει στον ψηφιακό κόσμο .Το ψηφιακό ευρώ μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο» είπε.

«Στο πλαίσιο αυτό», πρόσθεσε, «είναι εύστοχο να επικεντρωθούμε στην ανταγωνιστικότητα, στην επίτευξη ανάπτυξης, στην αφαίρεση φραγμών και περιττής γραφειοκρατίας και στην προώθηση της νομοθεσίας για το ψηφιακό ευρώ».

«Πρέπει, βεβαίως, να λαμβάνουμε υπόψη τις εθνικές ευαισθησίες - είναι ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος, αλλά πρέπει να κινηθούμε γρήγορα» είπε ο Υπουργός. «Το ζήτημα δεν είναι οι ιδέες. Οι εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα περιέχουν ήδη τις ιδέες. Το ζήτημα είναι η υλοποίηση, η επιλογή των προτάσεων στις οποίες η συναίνεση είναι πιο εφικτή, η επιτάχυνση».

Διατήρηση δημοσιονομικής ισορροπίας

Ταυτόχρονα, ο κ. Πιερρακάκης στάθηκε στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής ισορροπίας στην Ευρώπη και μάλιστα εστίασε στη σημαντική πρόοδο της Ελλάδος στον τομέα αυτό, καθώς η χώρα διαθέτει τον υψηλότερο ρυθμό αποκλιμάκωσης χρέους. «Το σχέδιό μας είναι ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ να πέσει στο 119% ως το 2029», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας ενώπιον των πρέσβεων της ΕΕ, ο Υπουργός πρόσθεσε: «Οι νέοι κανόνες είναι βελτιωμένοι, ενσωματώνουν τα διδάγματα της προηγούμενης κρίσης. Για την Ελλάδα η δημοσιονομική ισορροπία δεν είναι πολιτική, είναι αναγκαιότητα. Η δική μου γενιά δεν σκοπεύει να μεταφέρει τον λογαριασμό στην επόμενη - όπως έκαναν προηγούμενες γενιές».

Παρουσιάζοντας τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική δημοσιονομική προσαρμογή και ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, με την πρόοδο να στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: σταθερά δημόσια οικονομικά, εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις και αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια διοίκηση.

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