ReArm Europe: «Πράσινο φως» για ενίσχυση της στήριξης της ΕΕ στις επενδύσεις στον τομέα της άμυνας

Μέτρα στο πλαίσιο του σχεδίου ReArm Europe με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης στον τομέα της άμυνας, μέσω της διοχέτευσης κονδυλίων της ΕΕ, ψήφισε σήμερα (16/12) το Ευρωκοινοβούλιο.

Πιο συγκεκριμένα, η νομοθεσία που εγκρίθηκε σήμερα θα επιτρέψει την διοχέτευση περισσότερων κονδυλίων της ΕΕ σε επενδύσεις που σχετίζονται με την άμυνα, μέσω της τροποποίησης των κανόνων υφιστάμενων προγραμμάτων της ΕΕ, όπως η Πλατφόρμα Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη, το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη», το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας, το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» και ο Μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη».

Κατά τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για την τελική μορφή της νομοθεσίας, το Κοινοβούλιο διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής των μέτρων, ώστε να περιλαμβάνει τον στόχο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας έναντι των συνεχιζόμενων υβριδικών επιθέσεων και ξένων παρεμβάσεων. Οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν επίσης υπέρ της παροχής μεγαλύτερης στήριξης στην αμυντική βιομηχανία της Ουκρανίας και διασφάλισαν τη συμμετοχή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας.

Το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για την έρευνα θα στηρίζει μη στρατιωτικές εφαρμογές με δυνητικές στρατιωτικές χρήσεις («διπλής χρήσης»), ενώ παράλληλα θα προωθεί και καθαρά μη στρατιωτικές εφαρμογές. Οι «αμυντικές τεχνολογίες» θα προστεθούν ως τέταρτος στρατηγικός τομέας στο πλαίσιο της Πλατφόρμας Στρατηγικών Τεχνολογιών για την Ευρώπη. Η στήριξη θα πρέπει να επεκταθεί στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών επιχειρήσεων και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, οι οποίες διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση. Η νομοθεσία θα επιτρέψει επίσης τη χρηματοδότηση από την ΕΕ υποδομών μεταφορών διπλής χρήσης μέσω του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένων διαδρόμων στρατιωτικής κινητικότητας, όπου η Επιτροπή θα μπορεί να θέτει όρους σχετικά με τη χώρα προέλευσης του εξοπλισμού, των αγαθών, των προμηθειών ή των υπηρεσιών που θα χρησιμοποιούνται.

Δηλώσεις

«Η ΕΕ προσαρμόζει επιτέλους τα εργαλεία της στη σημερινή πραγματικότητα στον τομέα της ασφάλειας. Δεν πρόκειται για νέους προϋπολογισμούς, αλλά για πιο έξυπνη και στρατηγική χρήση των υφιστάμενων προγραμμάτων. Το Κοινοβούλιο διασφάλισε βασικές προτεραιότητες (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής της Ουκρανίας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και της ισχυρότερης στήριξης της καινοτομίας που σχετίζεται με την άμυνα), διαφυλάσσοντας παράλληλα θεμελιώδεις αρχές. Αυτό συνιστά ένα σημαντικό προηγούμενο για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να προσεγγίζει τις επενδύσεις στην άμυνα στο μέλλον. Τα εργαλεία είναι πλέον στη θέση τους· απομένει η υλοποίηση», δήλωσε ο εισηγητής Rihard Kols (Συντηρητικοί, Λετονία).

Επόμενα βήματα

Το κείμενο εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με 519 ψήφους υπέρ, 119 κατά και 25 αποχές. Πρέπει πλέον να εγκριθεί τυπικά και από το Συμβούλιο, πριν από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα και την έναρξη ισχύος του.