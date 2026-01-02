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Αποτράπηκε αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα εμπνευσμένη από το ISIS
Ειδήσεις
23:05 - 02 Ιαν 2026

Αποτράπηκε αιματηρή τρομοκρατική επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα εμπνευσμένη από το ISIS

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι απέτρεψαν τρομοκρατική επίθεση στη Βόρεια Καρολίνα, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και φέρεται να ήταν εμπνευσμένη από το Ισλαμικό Κράτος (ISIS).

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ένας 18χρονος άνδρας, ο Κρίσταν Στάρντιβαντ από το Μιντ Χιλ, συνελήφθη και κατηγορείται για παροχή υλικής υποστήριξης σε ξένη τρομοκρατική οργάνωση. Οι αρχές αναφέρουν ότι ο νεαρός φέρεται να είχε καταστρώσει σχέδιο επίθεσης με τη χρήση μαχαιριών και σφυριών, στοχεύοντας πολίτες και αστυνομικούς.

Κατά τη διάρκεια ερευνών στην κατοικία του, πράκτορες του FBI εντόπισαν χειρόγραφο σημείωμα με τον τίτλο «Επίθεση της Πρωτοχρονιάς του 2026», στο οποίο περιγράφονταν σενάρια μαζικής βίας. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αρχών, στο σημείωμα γινόταν λόγος για πρόθεση τραυματισμού έως και 20 ανθρώπων, καθώς και επίθεσης σε αστυνομικές δυνάμεις που θα επενέβαιναν.

Οι ομοσπονδιακές αρχές επισημαίνουν ότι η έγκαιρη παρέμβαση απέτρεψε ενδεχόμενη αιματοχυσία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν ο κατηγορούμενος είχε επαφές με άτομα ή δίκτυα που συνδέονται με εξτρεμιστικές οργανώσεις.

Ο 18χρονος δεν έχει μέχρι στιγμής δηλώσει ένοχος ή αθώος για τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη τις επόμενες ημέρες.

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