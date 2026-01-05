Reuters: Τι χάνει και τι κερδίζει η Ρωσία από το νέο Δόγμα Μονρόε του Τραμπ

Μπορεί η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο να στέρησε από τη Ρωσία έναν σύμμαχο και να οδηγήσει στην ενίσχυση της πετρελαϊκής επιρροής των ΗΠΑ, ωστόσο – σύμφωνα με ανάλυση του Reuters – το Κρεμλίνο θα μπορούσε και να επωφεληθεί από τη διαίρεση του πλανήτη σε σφαίρες επιρροής υπό τον Αμερικανό πρόεδρο.

Οκτώ μήνες πριν η Μόσχα είχε συμφωνήσει με τον πρώην πρόεδρο της Βενεζουέλας σε μία στρατηγική συνεργασία. Ωστόσο, το σχέδιο πλέον είναι στον αέρα, αφού το βράδυ του Σαββάτου (3/1) οι Ειδικές Δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Νικολάς Μαδούρο και τον μετέφεραν σε αμερικανικό έδαφος, όπου και περνάει από δίκη για πλήθος κατηγοριών, όπως – μεταξύ άλλων – η διακίνηση ναρκωτικών.

Στο εσωτερικό της Ρωσίας δεν είναι λίγοι εκείνοι που στέκονται επικριτικά απέναντι στην αποτυχία του σχεδίου συνεργασίας μεταξύ Πούτιν και Μαδούρο, παρομοιάζοντας την απώλεια ενός σημαντικού συμμάχου με την αποτυχία της χώρας να αναλάβει τον έλεγχο της Ουκρανίας παρά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου.

Ωστόσο, στην ανάλυση του Reuters σημειώνεται ότι ενδεχομένως καθώς η τράπουλα «ξαναμοιράζεται» η Μόσχα να βγει κερδισμένη. Ένα από τα σενάρια είναι πως μία πιθανή αποτυχία του Λευκού Οίκου να χειριστεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα να ανατρέψει ξανά τις εξαιρετικά επισφαλείς αυτές ισορροπίες και να γυρίσει και πάλι το «παιχνίδι» προς όφελος της Ρωσίας.

«Η Ρωσία έχασε έναν σύμμαχο στη Λατινική Αμερική», δήλωσε μια ανώτερη ρωσική πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, «αλλά αν αυτό είναι ένα παράδειγμα του Δόγματος Μονρόε του Τραμπ στην πράξη, όπως φαίνεται να είναι, τότε η Ρωσία έχει επίσης τη δική της σφαίρα επιρροής», σημείωσε ακόμη, εννοώντας προφανώς τις απόπειρες του Κρεμλίνου να διασφαλίσει μια σφαίρα επιρροής στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες στην Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την Ουκρανία, απέναντι στις οποίες οι ΗΠΑ ήταν σταθερά αντίθετη από τον Ψυχρό Πόλεμο και μετά.

Σημειώνεται, πάντως, πως ο Πούτιν δεν έχει πάρει ακόμη θέση για την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και μόνον το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας έχει – μέσω επίσημης δήλωσής του – προτρέψει τον Τραμπ να απελευθερώσει τον Μαδούρο και έχει ζητήσει διάλογο, χαρακτηρίζοντας τις αμερικανικές ενέργειες ως «σύγχρονη πειρατεία στην Καραϊβική».

Τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν περιγράψει την επιχείρηση ως «απαγωγή» από τις ΗΠΑ, έχουν αναφέρει σχόλια του Τραμπ για το ότι οι ΗΠΑ έχουν «άρρωστους» γείτονες και έχουν αναφερθεί στη σύλληψη του στρατιωτικού ηγέτη Μανουέλ Νοριέγκα στον Παναμά από τις ΗΠΑ στις 3 Ιανουαρίου 1990.

Το «Δόγμα Μονρόε» και οι ερμηνείες του

«Το ότι ο Τραμπ απλώς “έκλεψε” τον πρόεδρο μιας άλλης χώρας δείχνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο – υπάρχει μόνο το δίκαιο της βίας – αλλά η Ρωσία το γνωρίζει αυτό εδώ και πολύ καιρό», δήλωσε στο Reuters ο Σεργκέι Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου.

Σημείωσε, πάντως, πως το σύγχρονο «Δόγμα Μονρόε» του Τραμπ θα μπορούσε να ερμηνευθεί με πολλούς τρόπους. «Είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματικά έτοιμες να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας επί της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή μήπως απλώς οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τόσο ισχυρές που δεν θα ανεχθούν καμία μεγάλη δύναμη, ούτε καν κοντά σε αυτές;», διερωτήθηκε στο ίδιο πλαίσιο.

Ο Αλεξέι Πούσκοφ, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής για την πολιτική πληροφόρησης στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ή Γερουσία της Ρωσίας, θεώρησε την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ως άμεση εφαρμογή της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, περιγράφοντάς την ως μια προσπάθεια αναβίωσης της υπεροχής των ΗΠΑ και απόκτησης επιρροής σε περισσότερα αποθέματα πετρελαίου.

Αλλά είπε ότι αυτό ενέχει τον κίνδυνο επιστροφής στον «άγριο ιμπεριαλισμό του 19ου αιώνα και, στην πραγματικότητα, αναβίωσης της έννοιας της Άγριας Δύσης – της Άγριας Δύσης με την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν στο Δυτικό Ημισφαίριο».

«Θα μετατραπεί ο θρίαμβος σε καταστροφή;», διερωτήθηκε.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το να επικεντρωθεί ο Τραμπ στο δυτικό ημισφαίριο ενδεχομένως θα βόλευε τόσο τη Μόσχα, όσο και το Πεκίνο, καθώς θα μπορούσαν χωρίς περισπασμούς να ασχοληθούν με την Ουκρανία η μία και με την Ταϊβάν η άλλη.

Αυτό που – όπως επισημαίνει το Reuters – ενοχλεί τους Ρώσους εθνικιστές είναι πως βλέπουν τους συμμάχους τους να χάνονται ο ένας μετά τον άλλον, αφού μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχασαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία και τώρα τον Μαδούρο, και θεωρούν πως πλήττεται το κύρος της Ρωσίας, η οποία προχωράει με υπερβολικά αργό ρυθμό και αναγκάζεται να παλινδρομεί εξαιτίας των κινήσεων του Τραμπ.

Ο φυλακισμένος Ρώσος εθνικιστής Ιγκόρ Γκίρκιν δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έδειξαν στη Βενεζουέλα πώς πρέπει να ενεργεί μια μεγάλη δύναμη όταν αντιμετωπίζει μια πιθανή απειλή και χαρακτήρισε την επιχείρηση των ΗΠΑ ως μέρος μιας προσπάθειας μείωσης των ροών πετρελαίου προς την Κίνα.

«Δεχθήκαμε ένα ακόμη πλήγμα στην εικόνα μας – μια άλλη χώρα που βασιζόταν στη βοήθεια της Ρωσίας δεν την έλαβε», είπε ο Γκίρκιν.

«Έχοντας βαλτώσει μέχρι τα αυτιά μας στον αιματηρό βάλτο της Ουκρανίας, είμαστε πρακτικά ανίκανοι για οτιδήποτε άλλο, ειδικά επειδή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τη Βενεζουέλα σε ένα άλλο ημισφαίριο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ακόμη.