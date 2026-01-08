ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γάλλοι αγρότες «μπλόκαραν» το Παρίσι με τρακτέρ ενάντια στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur
Ειδήσεις
17:52 - 08 Ιαν 2026

Γάλλοι αγρότες «μπλόκαραν» το Παρίσι με τρακτέρ ενάντια στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν την Πέμπτη (8/1) δρόμους που οδηγούν στο Παρίσι, καθώς και εμβληματικά σημεία όπως η Αψίδα του Θριάμβου, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια ευρείας κλίμακας εμπορική συμφωνία που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι αγρότες του δεξιού συνδικαλιστικού φορέα Coordination Rurale κάλεσαν στις κινητοποιήσεις στο Παρίσι, εκφράζοντας φόβους ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ της Mercosur θα πλημμυρίσει την ΕΕ με φθηνά εισαγόμενα τρόφιμα.

Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής και την υπερβολική, όπως τη χαρακτηρίζουν, εγχώρια ρύθμιση, ενώ απαίτησαν να τερματιστεί η κυβερνητική πολιτική μαζικής θανάτωσης αγελάδων ως απάντηση σε μια ιδιαίτερα μεταδοτική ζωική ασθένεια, την οποία θεωρούν δυσανάλογη.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απόγνωση. Νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι, με τη Mercosur να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα», δήλωσε στο Reuters ο Στεφάν Πελετιέ, ανώτερο στέλεχος της Coordination Rurale, μιλώντας κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ασκούν πίεση στο Μακρόν

Οι αγρότες υπερπήδησαν αστυνομικά μπλόκα για να εισέλθουν στην πόλη, κινούμενοι κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων και αποκλείοντας τον δρόμο γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου πριν από την αυγή, προτού συγκεντρωθούν μπροστά από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, αποδοκιμάστηκε και δέχθηκε σπρωξίματα όταν βγήκε έξω από τις πύλες του κτιρίου για να συνομιλήσει με τους διαδηλωτές της Coordination Rurale.

Δεκάδες τρακτέρ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στην πρωτεύουσα πριν από την πρωινή ώρα αιχμής, μεταξύ αυτών και τον αυτοκινητόδρομο Α13 από τα δυτικά προάστια και τη Νορμανδία, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους 150 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών.

Αργότερα, αγρότες από τα συνδικάτα FNSEA και τους νέους αγρότες προστέθηκαν στην κινητοποίηση, συμμετέχοντας σε μια ήρεμη διαδήλωση κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

«Θα εισάγουμε προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο που δεν πληρούν τα δικά μας πρότυπα – αυτό δεν είναι δυνατό, είναι απαράδεκτο. Γι’ αυτό παραμένουμε σε κινητοποίηση, συνεχίζουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της FNSEA, Αρνό Ρουσό, αναφερόμενος στη συμφωνία με τη Mercosur.

Η διαμαρτυρία ασκεί επιπλέον πίεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του, μία ημέρα πριν από την αναμενόμενη ψηφοφορία των κρατών-μελών της ΕΕ για τη συμφωνία. Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οποιοδήποτε πολιτικό λάθος του Μακρόν ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νέα υψηλά στο ΧΑ με ώθηση από τις τράπεζες – Κόπωση στην υπόλοιπη αγορά
Σχόλια Αγοράς

Νέα υψηλά στο ΧΑ με ώθηση από τις τράπεζες – Κόπωση στην υπόλοιπη αγορά

ΗΠΑ: Εμπορικό έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 λόγω μείωσης εισαγωγών
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Εμπορικό έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009 λόγω μείωσης εισαγωγών

Κάλλας: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά
Ειδήσεις

Κάλλας: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες
Ειδήσεις

Γαλλία: Τουλάχιστον δύο νεκροί από ισχυρές καταιγίδες

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία
Ειδήσεις

Γαλλία: Ο Ολάντ βλέπει παράθυρο επιστροφής στην προεδρία

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν
Ειδήσεις

Ο Μασκ παρεμβαίνει και στις γαλλικές εκλογές - «Τελευταία του ελπίδα» η Λεπέν

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας
Ειδήσεις

Έντονες αντιδράσεις για τα ρατσιστικά σχόλια Ραχόι σε βάρος της Εθνικής Γαλλίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/07/2026 - 07:30

«Star Wars» ΗΠΑ vs Κίνα: Η επιστροφή στη Σελήνη και η «μάχη» για την πρωτοκαθεδρία στο Διάστημα

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 23:15

Wall Street: Στο «κόκκινο» οι δείκτες καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Υγεία
20/07/2026 - 23:00

Τα παγάκια στον καφέ μπορεί να κρύβουν μικρόβια – Η έρευνα που προκαλεί ανησυχία

Πολιτική
20/07/2026 - 22:33

Συντάξεις χηρείας: Καταργείται η περικοπή μετά την τριετία – Τι αλλάζει για τους δικαιούχους

Πολιτική
20/07/2026 - 22:30

Κυπριακό: Νέα κινητικότητα μετά από 52 χρόνια διχοτόμησης, αλλά με δύσκολες ισορροπίες

Ναυτιλία
20/07/2026 - 22:03

Ελληνόκτητα τάνκερ στο στόχαστρο ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα

Ειδήσεις
20/07/2026 - 22:00

Ασπίδα προστασίας Τραμπ σε Νετανιάχου: «Δεν πρόκειται να συλληφθεί ποτέ, πολεμά το Ιράν»

Υγεία
20/07/2026 - 21:30

Καύσωνας & Γυναίκες: Γιατί η ζέστη είναι πιο επικίνδυνη για το γυναικείο σώμα – Τι δείχνουν οι έρευνες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
20/07/2026 - 21:21

Καύσιμα: Το «φράγμα» των €2 σπάει ξανά – Νέα πίεση σε οδηγούς και οικονομία

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Δικαστήριο «παγώνει» το mega deal Paramount - Warner Bros

Ειδήσεις
20/07/2026 - 20:56

Τραμπ: «Το Ιράν θα πληρώσει πολλές φορές περισσότερο» για τον θάνατο Αμερικανών στρατιωτών

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 20:37

Πτώση στις Ευρωαγορές εν μέσω νέας κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή

Πολιτική
20/07/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Ο Πρωθυπουργός κρίνεται μετεξεταστέος στα οικονομικά, άριστος στις αλχημείες

Εργασιακά
20/07/2026 - 20:12

Υποχρεωτικά μέτρα προστασίας εργαζομένων λόγω υψηλών θερμοκρασιών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
20/07/2026 - 20:00

Τι νέο μας φέρνουν οι προτάσεις της ΕΕ για την απανθρακοποίηση στη ναυτιλία

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 19:45

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

Πολιτική
20/07/2026 - 19:07

Μητσοτάκης: Ζητώ τρίτη τετραετία για να μη γυρίσουμε τρεις πίσω

Ανακοινώσεις
20/07/2026 - 18:37

Alpha Trust: Έναρξη διαπραγμάτευσης 73.200 νέων μετοχών στο ΧΑ

Επιχειρήσεις
20/07/2026 - 18:30

Στρατηγική συμφωνία: Η Nova μεταβιβάζει το ποσοστό της στη Nova ICT στην IREON Technologies

Magazino
20/07/2026 - 18:23

Πώς η FIFA μετέτρεψε το Μουντιάλ σε μηχανή δισεκατομμυρίων

Σχόλια Αγοράς
20/07/2026 - 17:55

Συνεδρίαση ισορροπίας στο ΧΑ: Οι αγοραστές αντιστέκονται, αλλά η αγορά δοκιμάζεται

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:48

Πέθανε ο θρύλος του αγγλικού ποδοσφαίρου Κέβιν Κίγκαν

Πολιτική
20/07/2026 - 17:38

ΕΛΑΣ: 5+1 παρεμβάσεις για τη Δημόσια Παιδεία – Κατάργηση πανελλαδικών και αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης

Φορολογία
20/07/2026 - 17:28

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Αναλύσεις
20/07/2026 - 17:09

Aktor: Καλύφθηκε πάνω από 2 φορές το βιβλίο της ΑΜΚ των €650 εκατ.

Ειδήσεις
20/07/2026 - 17:02

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας - Ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης στο σημείο

Χρηματιστήρια
20/07/2026 - 16:56

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street παρά την αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή 

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:46

Ιράν – ΗΠΑ: Πρόταση για δεκαήμερη εκεχειρία και αναβίωση της προσωρινής συμφωνίας

Πολιτική
20/07/2026 - 16:45

Ανδρουλάκης: Το Μαξίμου θέλει την τοπική αυτοδιοίκηση κυματοθραύστη των πολιτικών του επιλογών

Ειδήσεις
20/07/2026 - 16:41

Επίσημα στο τιμόνι της Βρετανίας ο Άντι Μπέρναμ – Ο έβδομος πρωθυπουργός μέσα σε μία δεκαετία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ