Γάλλοι αγρότες «μπλόκαραν» το Παρίσι με τρακτέρ ενάντια στη συμφωνία ΕΕ–Mercosur

Γάλλοι αγρότες απέκλεισαν την Πέμπτη (8/1) δρόμους που οδηγούν στο Παρίσι, καθώς και εμβληματικά σημεία όπως η Αψίδα του Θριάμβου, χρησιμοποιώντας τρακτέρ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια ευρείας κλίμακας εμπορική συμφωνία που η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόκειται να υπογράψει με χώρες της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, οι αγρότες του δεξιού συνδικαλιστικού φορέα Coordination Rurale κάλεσαν στις κινητοποιήσεις στο Παρίσι, εκφράζοντας φόβους ότι η σχεδιαζόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με το μπλοκ της Mercosur θα πλημμυρίσει την ΕΕ με φθηνά εισαγόμενα τρόφιμα.

Παράλληλα, διαμαρτυρήθηκαν για το υψηλό κόστος παραγωγής και την υπερβολική, όπως τη χαρακτηρίζουν, εγχώρια ρύθμιση, ενώ απαίτησαν να τερματιστεί η κυβερνητική πολιτική μαζικής θανάτωσης αγελάδων ως απάντηση σε μια ιδιαίτερα μεταδοτική ζωική ασθένεια, την οποία θεωρούν δυσανάλογη.

«Βρισκόμαστε ανάμεσα στην αγανάκτηση και την απόγνωση. Νιώθουμε εγκαταλελειμμένοι, με τη Mercosur να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα», δήλωσε στο Reuters ο Στεφάν Πελετιέ, ανώτερο στέλεχος της Coordination Rurale, μιλώντας κάτω από τον Πύργο του Άιφελ.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ασκούν πίεση στο Μακρόν

Οι αγρότες υπερπήδησαν αστυνομικά μπλόκα για να εισέλθουν στην πόλη, κινούμενοι κατά μήκος της λεωφόρου των Ηλυσίων Πεδίων και αποκλείοντας τον δρόμο γύρω από την Αψίδα του Θριάμβου πριν από την αυγή, προτού συγκεντρωθούν μπροστά από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Η πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Γιαέλ Μπρον-Πιβέ, αποδοκιμάστηκε και δέχθηκε σπρωξίματα όταν βγήκε έξω από τις πύλες του κτιρίου για να συνομιλήσει με τους διαδηλωτές της Coordination Rurale.

Δεκάδες τρακτέρ απέκλεισαν αυτοκινητόδρομους που οδηγούν στην πρωτεύουσα πριν από την πρωινή ώρα αιχμής, μεταξύ αυτών και τον αυτοκινητόδρομο Α13 από τα δυτικά προάστια και τη Νορμανδία, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση μήκους 150 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών.

Αργότερα, αγρότες από τα συνδικάτα FNSEA και τους νέους αγρότες προστέθηκαν στην κινητοποίηση, συμμετέχοντας σε μια ήρεμη διαδήλωση κοντά στον Πύργο του Άιφελ.

«Θα εισάγουμε προϊόντα από τον υπόλοιπο κόσμο που δεν πληρούν τα δικά μας πρότυπα – αυτό δεν είναι δυνατό, είναι απαράδεκτο. Γι’ αυτό παραμένουμε σε κινητοποίηση, συνεχίζουμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της FNSEA, Αρνό Ρουσό, αναφερόμενος στη συμφωνία με τη Mercosur.

Η διαμαρτυρία ασκεί επιπλέον πίεση στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την κυβέρνησή του, μία ημέρα πριν από την αναμενόμενη ψηφοφορία των κρατών-μελών της ΕΕ για τη συμφωνία. Χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία, οποιοδήποτε πολιτικό λάθος του Μακρόν ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνη πρόταση δυσπιστίας στο κοινοβούλιο.