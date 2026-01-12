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Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες
Ειδήσεις
12:47 - 12 Ιαν 2026

Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό 17χρονου στις Σέρρες

Reporter.gr Newsroom
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Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, σχετικά με τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου από 16χρονο στις Σέρρες. Η έρευνα συνδέεται με τις αναφορές που είχε υποβάλει η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν καταγγελιών για τις συνθήκες διαβίωσης του 16χρονου κατηγορούμενου.

Στο πλαίσιο της έρευνας, ζητήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν παραλείψεις από τους αρμόδιους φορείς που χειρίστηκαν τις αναφορές. Εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η πιθανότητα στοιχειοθέτησης του αδικήματος της παράβασης καθήκοντος.

Υπενθυμίζεται ότι ο 16χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο, εμφανιζόμενος σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος και οδηγήθηκε σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων.

Κατά την απολογία του, ο νεαρός αρνήθηκε ότι είχε ανθρωποκτόνο δόλο, επαναλαμβάνοντας όσα είχε δηλώσει προανακριτικά στην αστυνομία. Όπως ισχυρίστηκε, αφορμή για την επίθεση στάθηκε μια κοπέλα, ενώ περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια της λογομαχίας κατάφερε «δύο με τρεις γροθιές και μία γονατιά» στο θύμα. Ο 16χρονος φέρεται να εξέφρασε μετανιωμένος τη λύπη του για τον θάνατο του 17χρονου και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια, δηλώνοντας: «Εάν γύριζα τον χρόνο πίσω, θα χειριζόμουν διαφορετικά την κατάσταση».

Κατά τη διάρκεια της απολογίας, έξω από το δικαστικό μέγαρο των Σερρών συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι και πολίτες, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα όπως «Για ένα παιδί που δεν πρόλαβε να ζήσει» και «Καμία ανοχή στη βία», ζητώντας την απόδοση δικαιοσύνης και τη δικαίωση της μνήμης του ανήλικου θύματος.

Μετά το πέρας της διαδικασίας, οι δικηγόροι της οικογένειας του 17χρονου τόνισαν την ανάγκη πλήρους διαλεύκανσης της υπόθεσης και δεν απέκλεισαν την πιθανή εμπλοκή και άλλων δραστών. Όπως δήλωσε ο συνήγορος Αλέξανδρος Χαλκιόπουλος, η οικογένεια επιθυμεί να αποτραπούν παρόμοια εγκλήματα στο μέλλον, «όχι μόνο στις Σέρρες αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα», καλώντας παράλληλα τους μάρτυρες να «ανοίξουν τα στόματα».

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