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Έμποροι: Το έτος έκλεισε με 15% λιγότερο τζίρο και 40% περισσότερα έξοδα
ΕΜΠΟΡΙΟ
13:45 - 16 Ιαν 2026

Έμποροι: Το έτος έκλεισε με 15% λιγότερο τζίρο και 40% περισσότερα έξοδα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, κ. Θάνος Τσαγγάρης, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον κλάδο, που όπως είπε έχει πια πρόβλημα βιωσιμότητας.

«Το έτος έκλεισε με 15% λιγότερο τζίρο από πέρυσι και τα γενικά έξοδα έχουν αυξηθεί κατά 40%», τόνισε ο κ. Τσαγγάρης, καλώντας τον κόσμο να στηρίξει τα τοπικά καταστήματα την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων.

«Κατά την περίοδο των εορτών, 4 στις 10 επιχειρήσεις έγραψαν πάνω από 20% μείωση στον τζίρο τον Δεκέμβριο. Οι εκπτώσεις που είναι με δύο Κυριακές ανοιχτά, είναι η τελευταία ελπίδα ρευστοποίησης των αποθεμάτων. Η σεζόν δεν πήγε καλά, καλούμε τους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις μεγάλες εκπτώσεις που θα κάνουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι καταναλωτές ας προτιμήσουν τα καταστήματα των περιφερειακών αγορών που κρατούν ζωντανές τις πόλεις όλο το χρόνο», τόνισε.

Πρόσθεσε ακόμα πως οι εκπτώσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο ρευστοποίησης των αποθεμάτωντων καταστημάτων, αλλά «έχουν αποδυναμωθεί από το 2022 όταν ο τότε υπουργός Ανάπτυξης απελευθέρωσε τις προσφορές. Όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει όποτε θέλει στην αγορά. Είναι ένα άναρχο περιβάλλον διαρκών εκπτώσεων και προσφορών, αυτό αδυνατίζει τον θεσμό των εκπτώσεων», σημείωσε.

«Η πρότασή μας είναι ένας περιορισμός των προσφορών με δύο ανά σεζόν, μια στη μέση και μια στο τέλος. Ένα συντεταγμένο τριήμερο στο τέλος Νοεμβρίου, Παρασκευή -Σάββατο -Κυριακή ώστε να ενταχθεί η Bleck Friday εκεί και να μην ξεχειλώνει και διαρκεί δυόμιση μήνες, και έναν διαρκή έλεγχο στο διαδίκτυο για τυχόν προσφορές», είπε.

Με αφορμή το τέλος των 3€ για κάθε δέμα που έρχεται στην Ευρώπη έκανε λόγο για κοροϊδία: «Η Ευρώπη δίστασε για μια ακόμη φορά. Το τέλος αυτό θα εφαρμοστεί από την 1η Ιουλίου, αυτό δεν αποκαθιστά ισότιμο ανταγωνισμό. Περιμέναμε να βάλει φορολογία από το πρώτο ευρώ. Εδώ παίζονται παιχνίδια, η Ευρώπη αυτοκτονεί και στην Ευρώπη χτίζεται ένα παράλληλο εμπόριο χωρίς κανόνες».

Ακόμα σχολίασε πως «δεν κινδυνεύουμε μόνο από τις ασιατικές πλατφόρμες, κινδυνεύουμε περισσότερο από την τούρκικη πλατφόρμα και τις άλλες που έχουν έδρα Τσεχία, Πολωνία,. Βουλγαρία οι οποίες παρουσιάζουν στον καταναλωτή ένα ελληνικό προφίλ και νομίζει ο Έλληνας ότι ψωνίζει από μια ελληνική εταιρεία».

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