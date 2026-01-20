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Γκουτέρες: Ακυρώνει το ταξίδι στο Νταβός λόγω σοβαρού κρυολογήματος
Ειδήσεις
14:44 - 20 Ιαν 2026

Γκουτέρες: Ακυρώνει το ταξίδι στο Νταβός λόγω σοβαρού κρυολογήματος

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τελικά δεν θα δώσει το «παρών» στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) στο Νταβός, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας. Όπως έγινε γνωστό σήμερα (20/1) από εκπρόσωπο των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη, ο κ. Γκουτέρες πάσχει από σοβαρό κρυολόγημα, γεγονός που τον υποχρεώνει να ακυρώσει το ταξίδι του.

«Με λύπη μας ενημερώνουμε ότι ο Γενικός Γραμματέας αναγκάζεται να ακυρώσει τη συμμετοχή του στην ετήσια σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, που ήταν προγραμματισμένη για αύριο, Τετάρτη (21/1), καθώς έχει προσβληθεί από σοβαρό κρυολόγημα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Ρολάντο Γκόμες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είχε μεταβεί στην Ελβετία μετά από στάση στο Λονδίνο το Σάββατο, προκειμένου να συναντήσει τους ειδικούς αντιπροσώπους και απεσταλμένους του ΟΗΕ που συμμετείχαν στην ετήσια συνάντησή τους. Σύμφωνα με τον κ. Γκόμες, η συνάντηση αυτή έχει πλέον ολοκληρωθεί και ο Γενικός Γραμματέας βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Νέα Υόρκη.

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