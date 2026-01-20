Επανεξελέγη, για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, ο Παύλος Ξηραδάκης στη διοίκηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών

Οι διαδικασίες συγκρότησης του νέου Δ.Σ. ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι εκλογές είχαν πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026. Η επανεκλογή του κ. Ξηραδάκη επιβεβαιώνει τη συνέχεια στη διοίκηση της Ένωσης, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τον κλάδο.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Παύλος Ξηραδάκης
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Γελασάκης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μελίδης
Ταμίας: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
Μέλη: Δημήτριος Βήχος, Νικόλαος Ζούρος, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Δημήτριος Μπίμπης, Ιωάννης Τόγιας
Αναπληρωματικό Μέλος: Ευστράτιος Ζούρος
Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο των πλοιοκτητών του κλάδου στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η διαφύλαξη, προώθηση και ανάπτυξη των συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού.
Η Ένωση συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών (European Tugowners Association – ETA) και της Διεθνούς Ένωσης Ναυαγοσωστικών Εταιρειών (International Salvage Union).
Βασικός στόχος των μελών της παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε ετήσια βάση, οι εταιρείες που εκπροσωπούνται από την Ένωση παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 10.000 πλοία, στην Ελλάδα και διεθνώς.