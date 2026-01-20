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Επανεξελέγη, για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, ο Παύλος Ξηραδάκης στη διοίκηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών
Ναυτιλία
15:44 - 20 Ιαν 2026

Επανεξελέγη, για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, ο Παύλος Ξηραδάκης στη διοίκηση της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Επανεξελέγη, για τέταρτη συνεχόμενη θητεία, Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων ο Παύλος Ξηραδάκης, μετά την ολοκλήρωση των αρχαιρεσιών και τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι διαδικασίες συγκρότησης του νέου Δ.Σ. ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026, ενώ οι εκλογές είχαν πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2026. Η επανεκλογή του κ. Ξηραδάκη επιβεβαιώνει τη συνέχεια στη διοίκηση της Ένωσης, σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων για τον κλάδο.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Παύλος Ξηραδάκης
Αντιπρόεδρος: Αντώνιος Γελασάκης
Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Μελίδης
Ταμίας: Εμμανουήλ Μαυρομμάτης
Μέλη: Δημήτριος Βήχος, Νικόλαος Ζούρος, Αναστάσιος Μιχάλαρος, Δημήτριος Μπίμπης, Ιωάννης Τόγιας
Αναπληρωματικό Μέλος: Ευστράτιος Ζούρος

Η Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών και Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί τον θεσμικό εκπρόσωπο των πλοιοκτητών του κλάδου στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η διαφύλαξη, προώθηση και ανάπτυξη των συμφερόντων των μελών της, στο πλαίσιο υγιούς ανταγωνισμού.

Η Ένωση συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά και διεθνή fora, μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών (European Tugowners Association – ETA) και της Διεθνούς Ένωσης Ναυαγοσωστικών Εταιρειών (International Salvage Union).

Βασικός στόχος των μελών της παραμένει η προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Σε ετήσια βάση, οι εταιρείες που εκπροσωπούνται από την Ένωση παρέχουν σχετικές υπηρεσίες σε περισσότερα από 10.000 πλοία, στην Ελλάδα και διεθνώς.

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