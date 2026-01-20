Φρέντερικσεν: Η Δανία δεν διαπραγματεύεται την κυριαρχία και τα σύνορά της

«Τα χειρότερα ενδέχεται να είναι ακόμα μπροστά μας», δήλωσε σήμερα η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν την Τρίτη (20/1) με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να επιμένει ότι θα καταλάβει την υπό δανική κυριαρχία Γροιλανδία.

«Αυτό είναι ένα σκοτεινό κεφάλαιο στο οποίο βρισκόμαστε» τόνισε μιλώντας στη Βουλή η Φρεντέρικσεν, ξεκαθαρίζοντας πως «η Δανία δεν μπορεί να διαπραγματευτεί την κυριαρχία, την ταυτότητα, τα σύνορα και τη δημοκρατία».

Παράλληλα δήλωσε πως η Ευρώπη «φυσικά θα πρέπει να αντιδράσει» σε περίπτωση εμπορικού πολέμου, μετά την απειλή του Τραμπ να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιτίθενται στο σχέδιό του να προσαρτήσει το νησί της Αρκτικής.

«Ως Ευρώπη, αν κάποιος ξεκινήσει εμπορικό πόλεμο εναντίον μας, κάτι που προφανώς δεν μπορώ να συστήσω, τότε φυσικά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε», τόνισε Φρέντερικσεν, συμπληρώνοντας ότι η χώρα της «ποτέ δεν επιδίωξε τη σύγκρουση».

«Επιθυμούμε σταθερά τη συνεργασία και, για πολλά χρόνια, είμαστε πιστοί και στενοί σύμμαχοι των Ηνωμένων Πολιτειών», κατέληξε η πρωθυπουργός της Δανίας.