Τουσκ: Η Ευρώπη πρέπει να δείξει δύναμη, όχι κατευνασμό σε εχθρούς και συμμάχους

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τόνισε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν επιτρέπεται να δείχνει αδύναμη, ούτε απέναντι στους εχθρούς της ούτε στους συμμάχους της, υπογραμμίζοντας ότι ο κατευνασμός αποτελεί ένδειξη αδυναμίας.

Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ο Τουσκ σημείωσε: «Ο κατευνασμός δεν οδηγεί σε αποτελέσματα, παρά μόνο σε ταπείνωση». Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη η Ευρώπη να δράσει με αυτοπεποίθηση, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και τη διεθνή της θέση.

Η δήλωση του πολωνού πρωθυπουργού έρχεται σε μια περίοδο κλιμάκωσης της διατλαντικής έντασης γύρω από τη Γροιλανδία, μετά την επιμονή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσουν οι ΗΠΑ το τεράστιο νησί της Αρκτικής από τη Δανία. Οι απειλές Τραμπ για επιβολή επιπλέον δασμών σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες έχουν εντείνει τις ανησυχίες για πιθανές οικονομικές και γεωστρατηγικές συγκρούσεις.

Με τη δήλωσή του, ο Τουσκ στέλνει σαφές μήνυμα ενότητας και σκληρής στάσης προς τις προσπάθειες αμερικανικής επιρροής, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιδρά με αποφασιστικότητα απέναντι σε εξωτερικές προκλήσεις.